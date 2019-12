Pese a ser días claves para las compras navideñas (sobre todo el 23 y 24 d diciembre) los comerciantes de Mesa Redonda se ven poco optimistas y –por el contrario– aseveran que la campaña navideña 2019 no será como la del 2018, y se esperaría que las ventas se reduzcan –en el rubro de juguetes– hasta en 70% en relación a lo alcanzado el año pasado.

Alberto Cieza, presidente de la Asociación de Empresarios de Mega Centro de Mesa Redonda, culpó de esta situación a las restricciones impuestas por la Municipalidad de Lima (MML)–a través de la ordenanza Pico y Placa– a lo que se suma la presencia masiva de ambulantes en Mesa Redonda, pese a que en el Plan Maestro de Lima (aprobado recientemente por la MML) se establece que la comuna fiscalizaría la presencia del comercio informal, hecho –que en opinión de Cieza– no se está cumpliendo.

“ Se prevé que las ventas de juguetes se reduzcan en 70% en relación al 2018 ”, comentó en diálogo con Gestión.pe. Un factor influirá en este resultado es la colocación de tranqueras en la zona de Mesa Redonda que impiden el libre tránsito de los compradores.

A lo que suma, dijo, los problemas que han tenido los importadores de juguetes por el cambio realizado por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que ha ampliado de 7 a 35 días hábiles el trámite para importar productos.

“Lo que ha ocasionado que muchos de los comerciantes recién el 15 de diciembre pudieron liberar su mercadería cuando la campaña navideña empezó en la primera semana de diciembre. Antes lo hacían (liberar su mercadería) el 15 de octubre”, subrayó.

-2019: el año de pérdidas-

Cieza precisó que el exceso de control de la Municipalidad Metropolitana de Lima como parte de la ordenanza Pico y Placa está teniendo un impacto en el nivel ventas, dado que –el equipo de fiscalización de la comuna– apenas detecta que una movilidad, que traslada mercadería, está dando la décima vuelta por el emporio comercial, lo detiene y le impide el ingreso.

A ello –indicó– se suma la llegada masiva de ambulantes, pese a que es tarea de la MML fiscalizar el ingreso del comercio informal en el emporio comercial sobre todo en días claves, de mayor flujo de visitantes, y de ventas. “Aquí tenemos a los ambulantes de todos los distritos, incluyendo a los de Gamarra, sin que la Municipalidad (de Lima) tome cartas en el asunto para su desalojo”, apuntó.

“ Este año –lamentablemente– no será de mejoramiento de ventas, sino de pérdidas ”, subrayó.

¿Se esperaría cambiar este panorama sombrío entre el 23 y 24 diciembre? Al respecto, el empresario consideró que ello sería poco posible.

“En estos días no va a repuntar. Hoy habrá una venta pico por lo que es el día central de la Navidad, pero la afluencia de público y de ventas empezará a bajar en horas de la tarde. El entusiasmo por las compras estará hasta el mediodía, lo que no hace repuntar las ventas”, manifestó. Cabe precisar que diariamente se comercializa cerca de US$ 20 millones, según la Asociación de Importadores de Mesa Redonda.

-Gasto promedio-

El dirigente agregó que los consumidores locales estarían gastando –en promedio– hasta S/ 350 en sus compras por Navidad.

“El gasto de los peruanos que acuden a Mesa Redonda se mantiene en relación al 2018, la diferencia radica en la afluencia de público, tomando en cuenta que el 2018 no se impuso restricciones –como la Pico y Placa o tranqueras en la zona comercial que se dispuso este año– que impiden el arribo de visitantes. El año pasado hubo más gente y más comodidad para sus compras, tampoco había el salvajismo del comercio ambulatorio que está desbordado actualmente”, arguyó.