Con tres horas de sueño por noche y sin tiempo para comer, un gestor de fondos de cobertura de Nueva York, que supervisa miles de millones de dólares en activos, calificó la semana pasada como la más tensa de su vida.

“Ya nada tenía sentido”, dijo, mientras veía cómo las acciones de GameStop Corp se disparaban, cuando él había apostado a que caerían. El miércoles ocurrió lo peor. Impulsados por comentarios en Reddit y otras redes sociales para enfrentar a Wall Street, inversores usaron aplicaciones de negociación en línea como Robinhood para hacer subir las acciones de la tienda.

GameStop se había disparado un 135%, camino a ganar más de un 1,500% en enero, sin que hubiera un cambio en sus perspectivas de negocio. Los fondos de cobertura se encontraron en problemas. A estas alturas, la negociación se había vuelto tan impredecible en todos los sectores que los fondos se vieron obligados a deshacer posiciones ganadoras para equilibrar sus carteras.

“Es hora de cortar”, dijo el gestor que ordenó a su equipo. “Sobrevivamos un día más”. La experiencia de este gestor y de un puñado de otros entrevistados por Reuters en los últimos días, todos los cuáles pidieron el anonimato por temor a amenazas, ofrece un vistazo a una semana de pérdidas en Wall Street que, según dicen, fue mucho peor para ellos que el histórico desplome provocado por la pandemia del año pasado.

A medida que se inicia la nueva semana de operaciones, queda por ver cuánto durará el repunte impulsado por Reddit en acciones tradicionalmente poco apreciadas.

De forma más inmediata, podría significar más pérdidas en el mercado si los fondos de cobertura tienen que seguir vendiendo para satisfacer pagos o corregir sus carteras. A largo plazo, es posible que tengan que cambiar de estrategia para encontrar un equilibrio y cambiar la tendencia a su favor.

“Lo que no está claro todavía es si esta perturbación se convertirá en un accidente de mercado”, dijo Mohamed El-Erian, asesor económico jefe de Allianz.

Avalancha sobre una acción

La magnitud de las pérdidas ha dejado al descubierto una gran debilidad en Wall Street. La firma de análisis S3 dijo que los vendedores en corto de GameStop han tenido pérdidas de mercado de casi US$ 20,000 millones en lo que va de año.

Varios gestores de fondos de cobertura dijeron que la idea de ponerse en corto en GameStop había sido durante mucho tiempo una de las favoritas en las exclusivas “cenas de ideas”, donde los gestores de fondos conversan sobre sus mejores operaciones.

Los gestores también señalaron que los operadores, muchos de los cuales trabajan en fondos multiestratégicos que emplean grupos de administradores de cartera, operadores y analistas, suelen conocerse bien y pueden comparar notas.

Melvin Capital, de Gabe Plotkin, uno de los fondos más acorralados por las ganancias de GameStop, recibió un rescate de US$ 2,750 millones de su antiguo mentor Steve Cohen y de Ken Griffin, de Citadel.

Los fondos implicados han sentido el golpe: Point72 Asset Management, de Cohen, perdió aproximadamente un 15% en enero, en parte debido a su inversión en Melvin. Los activos de Melvin se redujeron durante el mes de alrededor de US$ 12,500 millones a US$ 8,000 millones, dijo una fuente familiarizada con la situación.

Maplelane Capital, otro fondo que apostó contra GameStop, perdió aproximadamente un 45% en enero, dijo una persona familiarizada con los rendimientos del fondo. Incluso Viking Global Investors, uno de los fondos de cobertura de mejor rendimiento del mundo, perdió alrededor de un 7%, dijeron personas familiarizadas con los rendimientos.

Representantes de Plotkin, Cohen y Griffin no quisieron hacer comentarios.

“Estar corto en acciones por consenso es simplemente un mal negocio”, dijo Dinakar Singh, un exoperador de Goldman Sachs que ahora dirige el fondo de cobertura Axon Capital y que no estaba corto. “Es estupendo mientras funciona, pero cuando deja de ser el problema de uno solo desencadena un dolor de cabeza para todos. Se convierte en un desastre circular”.

Inversión ‘de locos’

Los gestores de fondos dijeron que la experiencia de la semana pasada está cambiando su forma de hacer negocios. Andrew Left, de Citron, que encendió el frenesí al comentar públicamente los problemas de GameStop, reconoció su derrota el viernes: cubrió sus posiciones, asumió pérdidas y dijo que dejará de publicar informes de venta en corto, una estrategia que le hizo ganar millones y le valió una destacada reputación en el sector.

Los fondos de cobertura también serán mucho más cautos a la hora de tener posiciones cortas en el futuro por miedo a convertirse en un objetivo, dijo un antiguo gestor de fondos de cobertura, añadiendo que “en cierto modo, eso anula el propósito de los fondos de cobertura”.

Tradicionalmente, los fondos de cobertura prometían a los inversores un colchón contra las caídas del mercado al poder vender en corto y ganar dinero cuando las acciones caían.

Los fondos también serán menos propensos a usar estrategias de negociación como las opciones de venta, un tipo de derivado que tiene que ser informado y que Melvin y Maplelane usaron, dijeron los gestores.

Al mismo tiempo, sin embargo, hay algo que no cambiará: que Wall Street vuelva a pensar en nuevas formas de ganar dinero. Ya la marea comenzó a cambiar un poco a finales de la semana para los fondos de cobertura, ya que Robinhood y algunos otros corredores en línea utilizados por millones de inversores minoristas restringieron la negociación de las acciones.

Un banquero con sede en Nueva York dijo que sus clientes estaban buscando otros posibles objetivos del frenesí de las operaciones minoristas y posicionándose para ganar dinero si el ojo de Reddit cambia de foco.

“La gente se ha pasado toda la semana buscando en las pantallas otras situaciones que podrían encajar en este criterio”, dijo el banquero. “Vamos a ver más de esto”.

“Esto no es invertir, es una locura”, dijo Kyle Bass, fundador de Hayman Capital Management LP. “Dentro de un mes, dos meses, me quedaré boquiabierto si GameStop no está por debajo de los US$ 100”.