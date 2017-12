Wall Street cierra un año de lujo, con 71 récords en el Dow Jones

Wall Street cierra un año que pasará a la historia como uno de los mejores para el mercado, con 71 récords en el Dow Jones de Industriales y con un ejercicio anual que, según una firma de inversiones, "ha sido todo menos aburrido".

Los 71 máximos conseguidos por el Dow Jones este año son, de por sí, otro récord, ya que se superan las 69 marcas históricas acumuladas en 1995 por ese indicador, que tiene más de un siglo de vida.



El Dow cerró el año anterior con 19,762.60 puntos, y ha terminado 2017 con 24,719.22 enteros, lo que significa un avance del 25.2%.

Ha sido la primera vez en la historia de ese indicador que durante el año se han superado en cuatro ocasiones marcas de mil puntos en el Dow Jones. La más rápida, desde los 19,000 hasta los 20,000 enteros, fue conquistada en solo 42 sesiones.



Otro indicador clave del mercado, el índice compuesto del Nasdaq, ha acumulado un alza del 28.3% y, por primera vez en su historia, ha tocado los 7,000 puntos, impulsado por importantes firmas tecnológicas.

Este resultado coloca al Nasdaq con siete años consecutivos de subidas, algo que no se veía desde finales de los años 70.



"El año 2017 ha sido todo menos aburrido", sostiene en su más reciente análisis semanal la firma de gestión de inversiones Bank of America Merrill Lynch.

"La economía -agrega el informe- continuó resoplando, tomando impulso a medida que avanzaba el año, mientras el mercado bursátil ofrecía rendimientos impresionantes".



Del grupo del Dow Jones de Industriales, la firma que tuvo mejor comportamiento fue Boeing, que terminó con una ganancia del 89.3%. Apple, el grupo con la mayor capitalización, terminó 2017 con un ascenso acumulado del 46.1%.

Gran parte de la atención del mercado bursátil de las últimas semanas del año ha estado centrada en el proceso legislativo para aprobar la reforma fiscal impulsada por Trump y que, entre otros puntos, aplica un importante recorte en los tributos empresariales.



Wall Street se anotó fuertes avances en algunos de esos pasos, con ascensos tan contundentes que, finalmente, cuando la ley fue promulgada, el 22 de diciembre, había consumido toda su energía y apenas le restaban fuerzas para reaccionar una vez más.

Trump se puede atribuir parte del éxito de Wall Street, ya que desde que fue elegido en los comicios del 8 de noviembre de 2016 el Dow Jones ha acumulado 86 récords.



Pero el 25% de avance anual que ha tenido el Dow en 2017, sin embargo, es menor al 28% que tuvo su predecesor, el demócrata Barack Obama, en el primer año de su mandato.

Según cree Ruchir Sharma, jefe de estrategia global de la firma Morgan Stanley, algunos anticipaban que la llegada de Trump a la Casa Blanca "desestabilizaría al mundo y haría colapsar los mercados".



"En lugar de ello -agrega-, 2017 termina como uno de los años más tranquilos en la historia del mercado bursátil de Estados Unidos".

El veterano operador del parqué neoyorquino Art Cashin piensa que el año que entra se presenta "completamente maravilloso", entre otras cosas por el avance que se espera en las ganancias empresariales, lo que tiene un directo impacto en Wall Street.



"Teóricamente, las empresas tendrán mayores ganancias sin necesidad de hacer mayores ingresos y mayores ventas", dijo Cashin a la cadena financiera CNBC al comentar las consecuencias de la reforma fiscal.

En el año que se cierra los mercados bursátiles de Nueva York han sido escenario de importantes lanzamientos en el parqué, aunque algunos casos no han sido especialmente exitosos.



El debut más sonado fue el que hizo la firma Snap el 2 de marzo, que estuvo rodeado de muchas dudas. La primera sesión la cerró con un avance del 44%, hasta US$ 24.48, pero al acabar este año el valor de la acción se cotiza a US$ 14.61.

Tampoco ha tenido suerte la firma de distribución de alimentos para preparar en casa Blue Apron, que se lanzó el 29 de junio con un valor de US$ 10 la acción. En la primera sesión terminó con el mismo precio, y el último día del año acabó en US$ 4.03.