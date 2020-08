La bolsa de valores de Nueva York, en Wall Street, cerró al alza este lunes, ante potenciales avances médicos en la lucha contra el coronavirus. La sesión fue coronada por nuevos récords de los índices S&P 500 y Nasdaq.

El índice S&P alcanzó su récord del cierre de febrero la semana pasada, según datos de la agencia Reuters, confirmando su rápida recuperación desde un ‘bear market’ (tendencia bajista) hacia un ‘bull market’ (alcista).

Desde el cierre de 2019, el S&P y el Nasdaq han trepado 6.2% y 26.8%, respectivamente. Por su parte, el Dow Jones acumula un alza de 0.8% (ytd) y se mantiene un 4.2% debajo de su récord histórico.

El promedio industrial Dow Jones creció 1.35% o 378.13 puntos a 28,308.46 enteros, el S&P ganó 34.12 puntos o 1% a 3,431.28, y el Nasdaq sumó 67.92 puntos o 0.6% hasta 11,379.72.

Apple Inc fue la compañía que generó el mayor impulso al S&P y el Nasdaq, pues el valor de sus papeles se elevó sobre US$ 500, tras convertirse en la primera empresa pública de EE.UU. en superar los US$ 2 billones en valor de mercado.

Por su parte, el alza de 6.4% de Boeing Co, fue el principal empujó que recibió el Dow Jones.

El S&P 500 alcanzó 45 nuevos récords positivos de 52 semanas, sin ningún nuevo negativo.