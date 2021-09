Tras alcanzar niveles máximos en los primeros meses del año, la capitalización bursátil de las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) registra a la fecha una fuerte caída, explicada principalmente por la incertidumbre local.

La capitalización bursátil es la suma del valor de mercado de las empresas de la bolsa y se compone del número de acciones de cada compañía por su respectivo precio.

El 22 de febrero la capitalización bursátil alcanzó los US$ 185,582 millones, según datos de la BVL. Desde entonces, dicho monto empezó a descender hasta llegar a US$ 131,478 millones el 28 de setiembre. Es decir, en siete meses el valor de las empresas se redujo en US$ 54,104 millones, equivalentes a un 25% del PBI del Perú.

Precios

“La cantidad de acciones de una compañía no suele cambiar mucho. Lo que hizo que varíe la capitalización bursátil es la fluctuación de los precios de las acciones”, señaló Sebastián Documet, gerente general de Renta4 SAB.

En tal sentido, Marco Contreras, head of research de Kallpa SAB, sostuvo que la caída de precios de las principales acciones de la bolsa local explica el descenso del valor de las compañías en el año.

Pero, ¿por qué bajan los precios de las acciones de la BVL? Los entrevistados coincidieron en señalar que el principal factor es el ruido político local, que ha disparado la venta de papeles peruanos.

“Sin el factor político el mercado bursátil probablemente estaría subiendo, impulsado por la recuperación de la actividad económica, la reapertura de la economía, avances en la vacunación y los precios de los metales en niveles máximos”, dijo Contreras.

Correlación rota

No hay motivo que justifique una reducción tan fuerte del valor de las empresas, añadió. Este año se ha roto la usual correlación que había entre el precio del cobre y la bolsa limeña, cuyos índices tienen entre el 30% y 40% de acciones mineras, detalló.

Para Documet otro factor es la sensación de riesgo generalizado en la región. “La situación política que estamos viviendo en Perú también se da en Colombia y Chile”, indicó. En general, los mercados emergentes vienen mostrando un peor desempeño que los desarrollados, acotó.

Asimismo, el próximo inicio del retiro de estímulos monetario en EE.UU. pone cierta presión sobre los mercados accionarios, dijo Contreras.

Riqueza

Una disminución de su capitalización bursátil implicará para las empresas el encarecimiento del financiamiento que puedan obtener mediante la emisión de acciones o bonos, consideró Documet.

Tendrían que emitir más acciones, pues los precios son bajos y, en bonos, se eleva al nivel de endeudamiento relativo al reducirse el patrimonio, explicó.

Al tener un menor valor, la eventual venta de una empresa se realizaría también a múltiplos más bajos, estimó Contreras. Ambos expertos coincidieron en que la pérdida de valor de las compañías también afectará la riqueza financiera de los peruanos, tanto por propiedad directa de acciones como a través de los fondos de pensiones que invierten en papeles de la BVL.

EN CORTO

Sectores. Las empresas financieras y eléctricas en la BVL, vinculadas a la demanda interna, son las que más pierden en el año. Marco Contreras, de Kallpa SAB, destacó que el repunte que tuvo el sector minero en los primeros meses del año moderan su caída en el 2021. En lo que resta del año la BVL seguiría retrocediendo, estimó el gerente general de Renta4 SAB, Sebastián Documet.