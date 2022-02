Los precios del aluminio se mantenían cerca de máximos de 13 años y medio el miércoles, ya que la escasez de suministro causada por el cierre de fundiciones en Europa y China consumía aún más las existencias en las operaciones.

Las fundiciones han recortado la producción debido a los altos precios de la energía y las medidas contra las industrias contaminantes en China, donde las grandes plantas de aluminio utilizan electricidad generada a partir de carbón.

El mercado, de unos 65 millones de toneladas anuales, tuvo un déficit de suministro de poco más 1 millón de toneladas en 2021, que podría ser de 1,5 a 1,6 millones de toneladas este año, dijo el analista independiente Robin Bhar.

A las 11:18 GMT, el aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.6% a US$ 3,202 la tonelada, tras tocar los US$ 3,236 el martes, su nivel más alto desde julio de 2008.

Los precios han subido cerca de un 14% este año, tras mejorar un 42% en 2021, y se están acercando al récord de 2008 de US$ 3,380.15 la tonelada.

En otros metales básicos, el cobre subía un 0.1% a US$ 9,788 la tonelada, el zinc aumentaba un 0.3% a US$ 3,604.50, el plomo sumaba un 0.3% a US$ 2,211, el estaño avanzaba un 0.1% a US$ 42,955, y el níquel agregaba un 1% a US$ 22,925.

Con información de Reuters.

VIDEO RECOMENDADO

Fondo de Compensación Social reducirá tarifas eléctricas (Video: Latina Noticias).