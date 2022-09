Los precios del oro caían cerca de un 1% el jueves, ya que el dólar reanudaba su ascenso tras una breve baja en la sesión anterior, mientras que la inminente subida de las tasas de interés sigue siendo un viento en contra para el lingote, que no devenga intereses.

A las 09:35 GMT, el oro al contado cedía un 0.8% a US$ 1,646.97 por onza, tras haber tenido en la víspera su mejor día desde marzo, cuando el billete verde se tomó un respiro. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 1% a US$ 1,653.20.

“La recuperación del dólar ha obligado al oro a deshacer parte de las ganancias de ayer. Mientras los alcistas del dólar mantengan elevada a la moneda y su apetito por más ganancias, el avance del oro sigue firmemente limitado”, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

Aunque el oro se considera una cobertura tradicional contra las incertidumbres mundiales, los inversores han preferido últimamente la seguridad del dólar en medio de la creciente preocupación por la desaceleración y un entorno de tasas elevadas.

El índice dólar ganaba un 0.8%, encareciendo el lingote -tasado en la divisa estadounidense- para los compradores extranjeros.

En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 1.3% a US$ 18.64 la onza; el platino restaba un 1.1% a US$ 853.97; y el paladio subía un 0.1% a US$ 2,157.71.

Con información de Reuters