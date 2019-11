La posición de Codelco como el mayor productor mundial de cobre está cada vez más en riesgo a raíz de las protestas civiles que sacuden a Chile.

Codelco planeaba gastar US$ 20,000 millones durante una década para modernizar sus antiguas minas y evitar una inminente caída de la producción. Pero las protestas que han hecho que millones de personas salgan a las calles para exigir cambios en diversos ámbitos, desde las pensiones y la atención médica hasta la educación, podrían poner en peligro los esfuerzos de la minera estatal para obtener los fondos gubernamentales que necesita.

Las alternativas son, en gran medida, poco atractivas. La compañía podría retrasar los trabajos, pero los costos de procesar mineral de menor calidad de minas muy antiguas están creciendo. Podría aumentar los créditos, pero su deuda ya se encuentra en un nivel récord. En conclusión, sin el financiamiento del gobierno, la compañía, que ahora produce alrededor de 8% del cobre del mundo, pronto podría perder su liderazgo, según Colin Hamilton , de BMO Capital Markets.

“Apuntar a que no haya cambios en la producción es optimista”, dijo Hamilton, quien es el director gerente de investigación de productos básicos de BMO. “Es posible que Codelco no sea la cuprífera más grande del mundo en tres o cuatro años. A corto plazo, hay otras prioridades para el gobierno”.

Codelco, o Corporación Nacional del Cobre de Chile, su nombre formal, informará sus resultados del tercer trimestre a fines de esta semana, y se espera que enfrente nuevos cuestionamientos sobre sus planes de mejora a la luz de las protestas.

“La deuda de Codelco ya es bastante alta”, señaló Hamilton por teléfono. “Por lo tanto, es muy probable que tengan que evaluar cierta condescendencia en cuanto al gasto”.

El gobierno de centroderecha del presidente Sebastián Piñera indicó este año que las conversaciones sobre el financiamiento de Codelco comenzarían en cuanto el Congreso apruebe un proyecto de ley de reforma fiscal. Pero desde que comenzaron las protestas, el 18 de octubre, que han provocado violencia en las calles, no ha habido nuevas discusiones sobre las necesidades de Codelco.

La reforma tributaria quedó relegada, y el gobierno ahora se comprometió a invertir US$ 1,500 millones al año en proyectos sociales para la ciudadanía en general.

“Tenemos una situación de déficit fiscal que es compleja”, dijo el martes el ministro de Hacienda del país, Ignacio Briones, en declaraciones ante la comisión mixta de presupuesto del Congreso, según el Diario Financiero. Impulsar la inversión pública en 7.8% limita la cantidad de recursos que se pueden implementar en otros sectores, dijo.

Un funcionario de Codelco declinó hacer comentarios. Funcionarios de los ministerios de Minería y Hacienda de Chile no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La producción anual de Codelco se ha mantenido prácticamente sin cambios durante los últimos años. Pero si bien la compañía ha podido mantener su producción, el mineral que extrae de sus antiguas minas es de una calidad cada vez menor, lo que aumenta los costos de la compañía para procesarlo.

En el 2018, Codelco informó 1.81 millones de toneladas de producción de sus propias minas y de las participaciones que posee en otras minas. De cerca le sigue Grupo BHP, con sede en Melbourne, que produjo 1.69 millones de toneladas para el año fiscal que terminó en junio del 2019.

En su mayoría, el plan para las mejoras de Codelco implica profundizar o sondear zonas de las minas de Codelco que aún no han sido perforadas. Pero también involucra el uso adicional de costosos equipos modernos y nuevas técnicas que se espera que ayuden a recuperar minas que, en algunos casos, tienen un siglo de antigüedad.

Sin acceso a fondos del gobierno para abordar estos trabajos, la deuda de la compañía podría dispararse a US$ 21,000 millones desde niveles ya históricos, dijo este año Nelson Pizarro , expresidente ejecutivo de la firma.

Codelco probablemente realizará las inversiones finales necesarias para completar la expansión de su mina Chuquicamata, que ha llevado a la gigantesca operación a cielo abierto en el norte de Chile a ser un yacimiento subterráneo, según Hamilton. Pero hay interrogantes sobre si mantendrá los plazos de las expansiones en El Teniente, su mina más grande, y la mina Andina, señaló.

Si El Teniente se retrasa, la producción anual de la compañía podría caer a 1.5 millones de toneladas por año, indicó Hamilton.

Otra opción sería emitir más bonos. La deuda total de la compañía alcanzó un máximo histórico de US$ 16,100 millones en el segundo trimestre del año, según información compilada por Bloomberg. Codelco vendió bonos por un valor combinado de US$ 180 millones en agosto y US$ 2,000 millones en septiembre. Este mes, la firma emitió 500 millones de dólares hongkoneses (US$ 64 millones) en deuda.

Por ahora, Chile tiene margen fiscal para aumentar el gasto en programas sociales sin desviar fondos de Codelco o pedirle a la compañía un mayor dividendo, sostuvo Guido Chamorro, codirector de deuda en moneda dura de mercados emergentes de Pictet, en Londres, que posee bonos de Codelco.

No hay una necesidad actual “de pedirle a Codelco dividendos adicionales para recaudar fondos, dijo. Por ahora, es mucho más barato que Chile se preste directamente”.