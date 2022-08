En cuanto a los metales preciosos, el precio del oro se mantuvo en el mismo nivel de junio 2021, en tanto que la plata registró una caída de 20.2% a/a, debido a las expectativas de mayor endurecimiento en la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Esto en respuesta al incremento inflacionario, la mayor cotización del dólar y la creciente preocupación por una posible recesión, hechos que desalientan la demanda de materias primas.

Por el lado de los metales base, en junio el cobre disminuyó su valor en 5.7% a/a y alcanzó los US$ 4.10 por libra, en respuesta a cuatro factores: el retroceso de las perspectivas de crecimiento económico global; la contracción de la actividad manufacturera en China; la desaceleración de las exportaciones, que redujeron las expectativas para la demanda de cobre; y el fortalecimiento del dólar, encareciendo el costo de las importaciones. En esa línea, la cotización del metal rojo tuvo una leve recuperación y cerró junio en US$ 3.52 por libra, luego de haber tocado un mínimo de US$ 3.21 a mediados del mes.

El precio del zinc tuvo un avance de 24.1% a/a, a medida que la demanda se recuperó luego de la relajación de restricciones frente a la pandemia y la menor oferta a raíz de la crisis energética.

En el Perú

En el plano local, hubo una recuperación interanual de 8.6% en los niveles de producción de cobre, al alcanzar las 198,467 toneladas en junio. Esto se explica por la reanudación de operaciones en Las Bambas y las operaciones de Mina Justa, que continúa posicionando a Marcobre como la séptima empresa con mayor producción acumulada en lo que va del 2022. MMG Las Bambas suspendió sus objetivos de producción de cobre para el 2022, luego de sus continuas interrupciones operativas.

La producción de estaño se incrementó en 2.3% a/a, debido a mayor ley de mineral. Asimismo, el volumen extraído de zinc decreció en 21.5% a/a, debido a una menor ley de zinc y el menor volumen de concentrado por parte de Nexa Resources.

La inversión minera local aumentó su ritmo de crecimiento y llegó a los US$ 454.9 MM (+2.5% m/m, +6.5% a/a). En consecuencia, en junio se alcanzó la mayor cifra de inversión ejecutada en lo que va del año, impulsada por las mayores inversiones en desarrollo/preparación (+90.5% a/a), exploración (+50.1% a/a), equipamiento minero (+20.7%) e infraestructura (+14.3% a/a).

A nivel de empresas, Anglo American continuó en primer lugar, representando el 26.5% de la participación total, debido a la mayor inversión en su proyecto Quellaveco. Antamina conservó el segundo lugar con el 7.6%, seguido por Southern Copper con el 6.1%. En conjunto, estas tres compañías representaron cerca del 40.2% de la inversión total ejecutada al sexto mes del año.