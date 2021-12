Los precios del oro operaban el miércoles dentro de un rango ajustado en una sesión de bajas operaciones, debido a que un mayor apetito por activos de riesgo y la apreciación del dólar contrarrestaban la demanda de refugio seguro impulsada por la rápida propagación de la variante ómicron del coronavirus.

A las 09:54 GMT, el oro al contado cotizaba casi estable a US$ 1,787.83 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos mostraban pocos cambios a US$ 1,78.20.

“Hay señales contradictorias”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research, señalando que, para el oro, la presión de un dólar estadounidense más alto y los mayores rendimientos de los bonos del gobierno estaban siendo neutralizados por el apoyo de la debilidad de las acciones en el Reino Unido tras datos negativos del PIB.

Datos oficiales del miércoles mostraron que la economía británica se expandió menos de lo que se esperaba en el período julio-septiembre, empujando a las acciones británicas a la baja.

Pero la confianza de los inversores en otros lugares seguía siendo positiva de cara al fin de año, con las acciones asiáticas y europeas anotando avances a pesar del aumento de casos de COVID-19.

Aunque abundan las preocupaciones en torno a ómicron, la falta de síntomas abiertamente angustiantes brinda cierto alivio, lo que es una razón para entrar en activos de mayor riesgo, sostuvo Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management.

El índice del dólar subía levemente después de dos días de pérdidas, lo que encarecía al oro para los compradores que poseen otras monedas.

Los rendimientos de los bonos de referencia del Tesoro de Estados Unidos y del gobierno alemán se mantenían cerca de máximos recientes, lo que pesaba sobre el oro, ya que los retornos más altos aumentan el costo de oportunidad de tener lingotes, que no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.2% a US$ 22,54 la onza, el platino ganaba un 0.2% a US$ 936,70 y el paladio sumaba un 2.1% a US$ 1,830.76.

Con información de Reuters

