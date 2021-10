Los precios del oro operaban con leves bajas este jueves debido a los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero el descenso era contenido por las preocupaciones ante una inflación persistentemente más alta.

A las 1202 GMT, el oro al contado perdía un 0.2% a US$ 1,777.70 por onza, cotizando en general en un rango estrecho. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.3% a US$ 1,780.40.

“El aumento de los rendimientos ha sido obviamente negativo para el oro pero, al mismo tiempo, las presiones inflacionarias aumentan con el aumento de los (precios) del crudo, lo que a su vez ha elevado la demanda de oro”, dijo Fawad Razaqzada, analista de ThinkMarkets.

El lingote se mantenía retenido entre una resistencia de US$ 1,800 y un nivel de apoyo en torno a los US$ 1,750 debido a los factores en conflicto, agregó el experto.

El retorno del bono del Tesoro estadounidense a 10 años tocó su nivel más alto en cinco meses.

Si bien el oro a menudo se considera una cobertura contra la inflación, la reducción de los estímulos de los bancos centrales y las alzas de las tasas de interés elevan los rendimientos de los bonos del gobierno, lo que aumenta el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no dan intereses.

El índice dólar se mantenía plano, habiendo bajado a un mínimo de tres semanas a principios de la sesión, lo que limitaba el retroceso de los precios del metal amarillo.

La plata cedía un 0.9% a US$ 24.06 la onza. El platino bajaba un 1.5% a US$ 1,035.04 y el paladio restaba un 2.2% a US$ 2,027.00.