El petróleo Brent cayó por debajo de los US$ 100 el barril por primera vez en tres meses, debido a la fortaleza del dólar, a los recortes de la demanda en China, principal importador de crudo, y a los temores de una desaceleración económica mundial.

Los futuros del crudo Brent bajaban US$ 7.62, o un 7.1%, a US$ 99.48 por barril a las 15:04 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate caía US$ 7.69, o un 7.3%, a US$ 96.42.

“El crudo cotiza bajo una presión extrema esta mañana, ya que continúa la postura defensiva con la confianza del consumidor aún en modo deprimido junto con un resurgimiento del COVID en China”, indicó Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de BOK Financial, que añadió que un dólar récord estaba provocando más liquidación de ventas.

El índice del dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis monedas, tocó el nivel de 108.56, su máximo desde octubre de 2002. Un dólar más fuerte suele influir en los precios del petróleo, ya que encarece el precio de la materia prima para los compradores con otras divisas.

Los inversores han vendido los derivados relacionados con el petróleo a uno de los ritmos más rápidos de la era de la pandemia, a medida que se intensifica el temor a una recesión.

Fondos de cobertura y otros gestores de dinero vendieron el equivalente a 110 millones de barriles en seis contratos de futuros y opciones relacionados con el petróleo en la semana hasta el 5 de julio.

La renovación de las restricciones a la movilidad en China también influyó en los precios. Numerosas ciudades chinas están adoptando nuevas restricciones, desde el cierre de negocios hasta confinamientos más amplios, en un esfuerzo por frenar los nuevos contagios de la subvariante BA.5.2.1 del COVID, altamente infecciosa.

Producción de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abogará por una mayor producción de petróleo de la OPEP cuando se reúna con los líderes del Golfo en Arabia Saudí esta semana, dijo el lunes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

“Se asignan pocas esperanzas a que la visita de Biden a Arabia Saudí desbloquee más producción de ellos o de los Emiratos Árabes Unidos”, sostuvo en una nota Jeffrey Halley, analista principal de mercado de OANDA para Asia Pacífico.

Fuentes del sector, de la OPEP y otros expertos han cuestionado si, con una producción actual de al menos 10.5 millones de barriles diarios, Arabia Saudí tiene realmente otros 1.5 millones de barriles diarios bajo la manga que puedan ponerse en marcha de forma rápida y sostenida.

La capacidad de reserva de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se está agotando, y la mayoría de los productores están bombeando al máximo de su capacidad.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se encuentra en Asia para debatir formas de reforzar las sanciones a Moscú, incluida la limitación del precio del petróleo ruso para limitar los beneficios del país y ayudar a bajar los precios de la energía.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, dijo que cualquier tope de precios sobre el petróleo ruso debería incluir los productos refinados.

Las sanciones occidentales a Rusia por la guerra de Ucrania, que Rusia califica de “operación militar especial”, han interrumpido los flujos comerciales de crudo y combustible.

La OPEP prevé que la demanda mundial de petróleo aumente en 2.7 millones de bpd en 2023, un poco menos que en 2022, con un consumo apoyado por una mejor contención de la pandemia y un crecimiento económico mundial aún robusto.

Con información de Reuters

