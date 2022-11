El oro subía el lunes, ya que el retroceso del dólar hacía que el lingote fuera más atractivo para los tenedores de otras divisas, y recibía el apoyo de cierta demanda de refugio de China en medio de las amplias protestas por sus estrictas restricciones por el COVID-19.

A las 0933 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3%, a US$ 1,761.49 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.4%, a US$ 1,761.10.

El analista independiente Ross Norman dijo que “el giro del dólar hacia la baja está ayudando a los precios del oro ahora”, y añadió que si la situación del COVID en China se intensifica con rapidez sería positivo para el mercado del oro.

Su rival, un activo seguro como el dólar, cedía sus avances previos y restaba un 0.6% frente a sus rivales.

El domingo por la noche, cientos de manifestantes y la policía se enfrentaron en Shanghái, en el marco de las protestas por las estrictas restricciones chinas por el COVID, que se extendieron por tercer día a varias ciudades.

Mientras tanto, las importaciones netas del metal dorado del principal consumidor mundial a través de Hong Kong en octubre cayeron un 45%, hasta las 18,664 toneladas, con respecto al mes anterior, según los datos.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.6%, a US$ 21.46; el platino subía un 0.5%, a US$ 984.96; y el paladio ganaba un 0.7%, a US$ 1,865.23.

