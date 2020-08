Mercados







Oro cae por debajo de US$ 2,000 por onza en medio de expectativas por minutas de la Fed Hoy el precio del oro al contado perdía 0.71% a US$ 1,986.77 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos operaban con un declive de 0.9% a US$ 1,994.70 la onza.