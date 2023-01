Los precios del cobre bajaban por segundo día consecutivo el miércoles, lastrados por la fortaleza del dólar y la ausencia en las operaciones de China, el mayor consumidor, donde los mercados están cerrados por la festividad del Año Nuevo Lunar.

El cobre subió con fuerza a principios de enero, tocando un máximo de siete meses de US$ 9,550.50 la tonelada el 18 de enero, al debilitarse el dólar y apostar los especuladores por que el fin de las restricciones por el COVID-19 de China impulsaría el crecimiento económico y la demanda de metales.

No obstante, los precios perdieron impulso al cierre de los mercados chinos el 20 de enero.

El yuan, que se fortaleció casi un 10% frente al dólar entre noviembre y mediados de enero, impulsando los metales cotizados en la moneda estadounidense al hacerlos más asequibles para los compradores chinos, se debilitó en los días previos al inicio de las vacaciones.

A las 12:08 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.2% a US$ 9,298.50 la tonelada.

Los precios del metal, utilizado en el cableado eléctrico, apenas han variado desde el 19 de enero, pero siguen acumulando un alza cercana al 11% este mes.

El mercado está a la espera de los datos de China tras las celebraciones de Año Nuevo, dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree. “Podría ser un buen catalizador para que los precios salgan de este rango de consolidación”, señaló.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 0.8% a US$ 2,630 la tonelada, el níquel subía un 0.7% a US$ 28,970, el plomo cedía un 0.6% a US$ 2,114, el zinc restaba un 0.5% a US$ 3,411 y el estaño ganaba un 0.5% a US$ 30,100.

Con información de Reuters