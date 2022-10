Los precios del cobre y de otros metales básicos se desplomaban el martes por el creciente temor a que una desaceleración económica frene la demanda, mientras el dólar se fortalecía hasta alcanzar nuevos máximos de varios años.

El aumento de los casos de COVID-19 en China, el principal consumidor de metales, también pesaba en el mercado.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 1.3% a US$ 7,481.50 la tonelada a las 10:00 GMT, mientras que el aluminio caía un 2.7% a US$ 2,198 la tonelada.

El cobre de la Bolsa de Metales de Londres ha caído un 31% desde que tocó un máximo histórico de US$ 10,845 en marzo, ya que los bancos centrales han subido las tasas de interés para frenar la inflación y los confinamientos por el COVID-19 en China han agravado el lento crecimiento económico.

“Creo que el mercado se mostró un poco complaciente la semana pasada con respecto a un pivote, pero eso se disipó rápidamente”, dijo Amelia Xiao Fu, jefa de estrategia del mercado de materias primas de Bank of China International.

Fu se refería a las esperanzas de los inversores de que la Reserva Federal de Estados Unidos diera marcha atrás en las subidas de tasas y señalara un recorte.

“El mercado debería estar preparado para nuevos endurecimientos de la políticas monetaria, no sólo por parte de la Reserva Federal, sino también de otros grandes bancos centrales mundiales, lo que limitará cualquier avance de los precios en el sector de los metales”, agregó.

Los funcionarios de la Fed siguen advirtiendo sobre las subidas de tasas y su vicepresidenta dijo el lunes que el banco tiene clara la necesidad de una política monetaria restrictiva y que el peso total de una política más estricta no se sentiría hasta dentro de unos meses.

Este tipo de comentarios han impulsado al índice dólar, lo que hace que las materias primas que cotizan en la moneda estadounidense sean más caras para los compradores que utilizan otras divisas.

También ha frenado el mercado la noticia de que Shanghái y otras grandes ciudades chinas han intensificado las pruebas de detección del COVID-19 ante el aumento de las infecciones, y algunas autoridades locales han cerrado escuelas, lugares de ocio y lugares turísticos.

Entre otros metales industriales, el zinc bajaba un 1.5% a US$ 2,919 la tonelada, el níquel caía un 0.3% a US$ 22,335, el plomo perdía un 0.8% a US$ 1,973.50 y el estaño cedía un 0.4% a US$ 20,015.

Con información de Reuters