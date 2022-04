Los precios de los metales industriales caían el miércoles, ya que la demanda podría verse afectada por nuevos confinamientos en el principal consumidor de metales, China, mientras que los inventarios de cobre aumentaron.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0.6%, a US$ 10,245 por tonelada, en la actividad comercial oficial, mientras que el zinc cedía un 1.2%, a US$ 4,445 por tonelada.

La preocupación por la demanda de metales básicos se ha visto impulsada por “el enfoque COVID cero de China, así como por la constatación de que el aumento de los costos tiene que repercutir en el crecimiento”, afirmó Alastair Munro, de la correduría Marex.

La pandemia de COVID-19 en China ha afectado a la actividad económica y ha llevado al gobierno a prometer más apoyo monetario, aunque el descenso de los casos ha suscitado esperanzas de que la marea esté cambiando.

El Fondo Monetario Internacional recortó su previsión de crecimiento económico mundial, citando el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que ha reducido aún más las esperanzas de la demanda.

El cobre, utilizado en la energía y la construcción, se considera un indicador de la salud de la economía mundial.

Las existencias de cobre en almacenes autorizados por la LME alcanzaron su nivel más alto desde octubre, con un aumento de 12,275 toneladas, a 128,775 toneladas. Las existencias de cobre en el sistema de la LME han aumentado un 60% en las últimas cuatro semanas.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 0.4%, a US$ 3,248 la tonelada; el plomo cedía un 1.1%, a US$ 2,419.50; el estaño restaba un 0.3%, a US$ 42,945, y el níquel caía un 1.3%, a US$ 33,330.

