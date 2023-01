Los precios del cobre bajaban el viernes, ya que los inversores buscaban equilibrar un posible impulso a la demanda de metales por la reapertura de China con las débiles señales de consumo a corto plazo mientras el país celebra el Año Nuevo Lunar.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0.1% a US$ 9,299 la tonelada a las 11:15 GMT, lo que llevaba sus ganancias al 1% para esta semana y al 11% en lo que va del mes.

“Creemos que el aumento reciente en los metales básicos se mantendrá, más o menos, pero este trimestre será desafiante”, dijo Edward Gardner, economista de materias primas de Capital Economics en Londres. “No es hasta marzo que recibimos el nuevo presupuesto para China, donde esperan ver algunas nuevas medidas de estímulo”.

Capital Economics espera que el precio del cobre en la LME se debilite este trimestre, finalizando marzo en US$ 8,500 la tonelada, antes de recuperarse para terminar el año cerca del nivel actual, agregó.

Personas de toda China se agolparon en trenes y autobuses el viernes para uno de sus días de viaje más concurridos en años, alimentando los temores de nuevos aumentos en un furioso brote de COVID-19 que, según las autoridades, ha alcanzado su punto máximo.

En la Bolsa de Futuros de Shanghái el cobre cerró con una subida del 0.1% a 70,420 yuanes (US$ 10,399.47) la tonelada, con una ganancia semanal del 2.3%.

El mercado permanecerá cerrado para operar el viernes por la noche y la próxima semana debido a las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Los inventarios de cobre de SHFE aumentaron un 36.6% a 139,967 toneladas el viernes.

CITIC Futures señaló que la fuerte producción entre las fundiciones este mes y el consumo aún débil podrían dar lugar a una acumulación de inventarios superior a lo normal durante las vacaciones, alcanzando las 300,000 toneladas.

Entre otros metales, el aluminio subía un 0.4% a US$ 2,599 la tonelada, el estaño avanzaba un 1.2% a US$ 29,150, el zinc cedía un 0.7% a US$ 3,433.50, el plomo caía un 0.4% a US$ 2,133.50, y el níquel perdía un 1.2% a US$ 29,000 la tonelada.

Con información de Reuters