Los precios del oro subían a su mayor nivel en casi dos semanas este miércoles, debido a que medidas del Senado de Estados Unidos plantearon un potencial obstáculo para que Washington y Beijing alcancen un acuerdo comercial, golpeando el atractivo de los activos de mayor riesgo.

El oro al contado ganaba un 0.08% a US$ 1,473.46 la onza a las 1214 GMT y los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.2% a US$ 1,477.

“La aprobación del proyecto de ley sobre democracia en Hong Kong en el Senado de Estados Unidos representa un nuevo riesgo de que el acuerdo comercial enfrente problemas y está causando algo de aversión al riesgo en los mercados”, dijo Ole Hansen, estratega de materias primas de Saxo Bank.

El Senado estadounidense aprobó dos proyectos de ley que respaldan los derechos humanos en Hong Kong y prohíben la exportación de ciertas municiones para las fuerzas policiales de la región. China criticó la medida y pidió a Washington que deje de interferir en sus asuntos internos.

Las acciones europeas se alejaban de máximos recientes y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajaban a su menor cota en casi tres semanas, también presionados por la amenaza del presidente Donald Trump de subir los aranceles a las importaciones chinas si no se logra un acuerdo comercial con Beijing.

La atención de los inversores también se concentrará en las minutas de la reunión de política monetaria de octubre de la Reserva Federal (Fed), que se publicarán a las 1900 GMT, para buscar pistas sobre el panorama.

El banco central de Estados Unidos ha recortado sus tasas de interés tres veces este año para ayudar a sostener el crecimiento del país, pero el mes pasado indicó que no habría nuevas rebajas a menos que la economía se deteriore.

Entre otros metales preciosos, la plata cotizaba estable a US$ 17.14, el platino perdía un 0.1% a US$ 909.14 y el paladio operaba con pocos cambios a US$ 1,764.50.