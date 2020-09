Los precios del oro subían este viernes debido al estancamiento en el alza del dólar, mientras los inversores ponían sus ojos en los datos de empleo de Estados Unidos que se darán a conocer más adelante en el día.

El oro al contado avanzaba un 0.4% a US$ 1,938.21 por onza a las 0947 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.3% a US$ 1,943.50 la onza.

Pero el metal todavía estaba en camino de una caída del 1.3% durante la semana, propiciada por las ganancias anteriores del dólar junto con algunos datos positivos, incluidas sólidas cifras de fábricas de Estados Unidos y otros lugares, que encendieron las esperanzas de una rápida reactivación económica.

“El informe de empleo sentará las bases para todos los activos”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

“Si los mercados de acciones cierran con una nota más débil después del informe, y dado que Estados Unidos se dirige a un fin de semana largo, podríamos ver algo de fortaleza en el oro”, añadió.

En otros metales, la plata avanzaba un 0.7% a US$ 26.82 por onza, pero acumulaba una pérdida de 2.3% en lo que va de la semana. El paladio bajaba 1.3% a US$ 2,256.83 por onza y el platino subía 1.9% a US$ 905.80 por onza.