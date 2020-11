Los precios del oro subían este lunes, ya que los inversores se mostraban cautelosos antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, a lo que se sumaba la incertidumbre por el aumento de los casos de COVID-19 y los nuevos confinamientos anunciados en algunos países.

El oro al contado avanzaba 0.52% a US$ 1,887.68 la onza a las 1146 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban 0.4% a US$ 1,887.60 la onza.

“Estamos viendo solo pequeñas ganancias (del oro) y no nos sorprende. Hay un evento muy importante para esta semana con las elecciones”, dijo Craig Erlam, analista de OANDA, quien añadió que el lingote podría sufrir estos días por cierta volatilidad en el mercado.

“Estamos viendo algo de consolidación en las tendencias después de que el oro quedó bajo una fuerte presión la semana pasada”, explicó.

Los precios del oro cedieron alrededor de 1.2% la semana pasada.

Los inversionistas se están preparando para un corto periodo de turbulencias y cambios trascendentales en las políticas de Estados Unidos, que celebra elecciones presidenciales y legislativas el martes.

En tanto, los casos totales de coronavirus en Europa cruzaron la sombría barrera de 10 millones el domingo, lo que ha motivado a países como Reino Unido y Portugal a anunciar nuevos confinamientos nacionales.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba 1.2% a US$ 23.92 la onza; mientras que el paladio subía 0.3% a US$ 2,217.74 la onza y el platino ascendía 0.3% a US$ 851.14 la onza.