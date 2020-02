Los precios del oro subían este miércoles, recuperándose de una fuerte caída en la sesión anterior, ya que las preocupaciones sobre un brote de coronavirus de rápida propagación en China impulsaban la demanda de activos de refugio.

A las 0801 GMT, el oro al contado ganaba un 0.6%, a US$ 1,561.62 por onza, tras caer un 1.5% el martes, su mayor baja desde principios de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.7%, a US$ 1,565.60 la onza.

“Hay un aumento en la demanda [de oro] debido a la fuga hacia la seguridad por el coronavirus y las preocupaciones sobre el crecimiento [económico]”, dijo John Sharma, economista del National Australia Bank (NAB).

“Todavía hay muertes y problemas de cuarentena. Mientras haya muertes, seguirá habiendo una demanda creciente de oro”, añadió.

La Comisión Nacional de Salud de China informó que 65 personas murieron el martes, un récord diario que elevó la cifra de fallecidos en el continente a 490. La mayoría de las víctimas son de Wuhan y sus alrededores.

El crecimiento del sector de servicios de China se desaceleró por segundo mes consecutivo en enero, una temporada de ventas tradicionalmente ajetreada, alcanzando su punto más bajo en tres meses, ya que las empresas recortaron precios y disminuyeron los nuevos pedidos, mostró una encuesta del sector privado que dio respaldo al lingote.

El oro alcanzó un máximo en cuatro semanas de US$ 1,591.46 a principios de mes, antes de ceder ganancias a medida que el apetito por el riesgo mejoró después de que China tomó medidas para amortiguar el impacto económico del brote.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 1.5%, a US$ 2,470.77 la onza, tras tocar un pico en cerca de dos semanas de US$ 2,478 más temprano. La plata ganaba un 0.7%, a US$ 17.70, mientras que el platino avanzaba un 0.1%, a US$ 964.09.