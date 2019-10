El precio del oro subía este lunes, ya que la falta de claridad sobre los lazos comerciales entre Estados Unidos y China empujó a los inversores a buscar refugio y a un retroceso de las bolsas, mientras que el paladio alcanzó un nuevo máximo.

A las 1107 GMT, el oro al contado ganaba un 0.36%, a US$ 1,494.86 por onza, tras su pérdida del 1% la semana pasada. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.7%, a US$ 1,498.90 la onza.

Como se recuerda, Estados Unidos y China pactaron el viernes la primera fase de un acuerdo para poner fin a su guerra comercial, lo que llevó al presidente Donald Trump a suspender un alza de aranceles. Pero las tarifas existentes siguen vigentes y funcionarios de ambas partes dijeron que se necesita mucho más trabajo.

Un índice global de acciones se hundió a medida que los signos de progreso en la disputa comercial atrajeron una reacción mixta de los inversores por la falta de detalles en las etapas iniciales del acuerdo.

El alza del lingote era limitada por el repunte del índice dólar desde los mínimos de tres semanas que tocó el viernes. El paladio cedía un 0.1%, a UD$ 1,697.32 la onza, luego de trepar a un nuevo récord de US$ 1,706.42. El metal lidia con un déficit de suministro, que apoya su recuperación de más de US$ 300 desde el piso de casi dos meses al que cayó en agosto. La plata sumaba un 0.29%, a US$ 17.59 por onza, y el platino subía un 0.42%, a US$ 893.37 la onza.