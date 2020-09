Los precios del oro subían más de un 1% este martes a máximos de dos semanas, siguiendo a la caída más acentuada del dólar en más de dos años ya que los inversores apostaban por tasas de interés bajas en Estados Unidos por un período más prolongado.

El oro al contado subía un 0.9% a US$ 1,987.89 por onza a las 0947 GMT, después de haber tocado previamente su nivel más alto desde el 19 de agosto a US$ 1,991.91. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban 0.9% a US$ 1,996.10.

“Los dos principales impulsores para el oro son la debilidad del dólar y los menores rendimientos y eso mantendrá al metal moviéndose en un rango de US$ 1,800 y US$ 2,100 hasta las elecciones presidenciales de noviembre”, dijo Robin Bhar, analista independiente.

“Sin embargo, al final de cada mes hemos visto alguna corrección como resultado de ventas especulativas”, añadió.

El índice dólar descendió a mínimos de más de dos años frente a monedas rivales, lo que hace al oro más barato para los tenedores de otras monedas.

La nueva aproximación de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que podría llevar a la inflación a acelerarse marginalmente y a las tasas largas mantenerse bajas, también pesó sobré los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Tasas de interés más bajas disminuyen el costo de oportunidad de tener oro, que no rinde intereses, que es usado como un amortiguador contra la inflación y la depreciación de las monedas.

El oro ha avanzado un 31% este año, también alentado por la incertidumbre económica por la pandemia del coronavirus.

En otros metales, la plata avanzaba 2.1% a US$ 28.82 por onza y el paladio ganaba 1.5% a US$ 2,277.05.