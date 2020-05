Los precios del oro subieron 1% el viernes, apoyados por las persistentes tensiones entre Estados Unidos y China, las cuales llevaron a los mercados a aguardar con cautela la respuesta de Washington a la nueva ley de seguridad nacional que aprobó Pekín para Hong Kong.

El oro al contado subió 0.9% a US$ 1,734.70 la onza. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos operaron con un alza de 1.4% a US$ 1,751.70 la onza.

“Las actuales tensiones podrían apoyar los precios del oro por un tiempo debido a su estatus de refugio y los estímulos que se han lanzado en todas partes del mundo”, dijo Xiao Fu, analista del Banco de China Internacional.

La escalada en la disputa entre Estados Unidos y China ha llevado a los inversores a tomar resguardos en el oro, que cerró el mes con un alza de alrededor del 2%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que estaba instruyendo a su gobierno a iniciar un proceso de eliminación del tratamiento especial para Hong Kong en respuesta a los planes de China de imponer una nueva legislación de seguridad en el territorio.

Otro factor, tras el atractivo del oro, son las montañas de programas de estímulos económicos lanzados por bancos centrales y gobiernos de todo el mundo para limitar el daño causado por la pandemia de coronavirus, dijeron analistas.

Entre otros metales preciosos, la plata ganó 2.5% a US$ 17.86 la onza y cerró su mejor mes desde junio del 2016. El paladio cayó 1% en US$ 1.911 la onza y el platino bajó 0.8% a US$ 831.83 la onza, aunque selló su mejor mes desde agosto de 2019.