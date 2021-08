El oro cotizaba estable el jueves debido a que la preocupación sobre el aumento de los casos de la variante Delta del COVID-19 y su impacto en la economía ayudaban a contrarrestar la presión de un dólar más fuerte y los temores a una reducción anticipada de los estímulos monetarios en Estados Unidos.

El oro al contado operaba con pocos cambios a las 10:52 GMT, a US$ 1,788.75 la onza, tras haber bajado a un 0.8% más temprano en la sesión. Los futuros de oro en Estados Unidos subían un 0.4%, a US$ 1,791.90 la onza.

“El oro se está beneficiando ciertamente de su condición de refugio seguro esta mañana. Si bien los mercados de acciones están cayendo con fuerza, el oro de nuevo tiene demanda. Claramente, los nervios por el COVID-19 están pegando duro”, dijo el analista de OANDA Craig Erlam.

“Ahora parece factible un alza por encima de los 1,800 dólares. En el mediano plazo, la presión a la baja seguirá sobre el oro, pero eso no evitará que obtenga los beneficios del nerviosismo del mercado”, añadió.

Las acciones europeas caían un 2% a medida que aumentaba la expectativa de una disminución de los estímulos de la Reserva Federal (Fed) antes de lo esperado, a lo que se sumaba la inquietud por el incremento de casos de COVID-19.

Las minutas de la reunión de julio de la Fed mostraron que las autoridades esperan iniciar la reducción gradual de sus compras de bonos este año, pese a estar divididos en sus posturas sobre las condiciones del mercado laboral y el riesgo que representa el alza de infecciones de coronavirus.

En tanto, el dólar escalaba a un máximo de nueve meses impulsado por las preocupaciones sobre el COVID-19 y los primeros indicios de una reducción de los estímulos por parte de la Fed para este año.

En otros metales preciosos, la plata caía un 0.6%, a US$ 23.33 la onza; el platino bajaba un 2.4%, a US$ 970.47; y el paladio perdía un 2.4%, a US$ 2,367.89, su nivel más bajo desde mediados de marzo.