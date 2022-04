Los precios del oro caían el viernes y cotizaban en un rango acotado, atrapados entre las expectativas de aumentos agresivos de las tasas de interés en Estados Unidos y el nerviosismo por la elevada inflación y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

El oro al contado bajaba un 0.1% más a US$ 1,931.00 por onza a las 1114 GMT, pero anotaba un alza de 0.3% poco antes de cerrar la semana. Los futuros de oro en Estados Unidos cedían un 0.1% a US$ 1,935.80 la onza.

“Por un lado, tenemos los riesgos geopolíticos generados por la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación que ofrece apoyo al metal precioso (...) por el otro lado, tenemos la postura cada vez más agresiva de la Reserva Federal”, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades.

“Hasta que uno de estos factores gane una clara preponderancia sobre el otro, es probable que los precios del oro se mantengan dentro del rango actual”.

Más temprano en el día, el índice dólar alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2020, impulsado por las minutas de la reunión de política monetaria de marzo de la Fed que mostraron que “muchas” autoridades estaban listas para subir las tasas en medio punto porcentual en las próximas reuniones, a fin de sofocar la inflación.

El oro es muy sensible al aumento de las tasas de interés de Estados y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, dado que estos factores elevan el costo de oportunidad de mantener los lingotes.

Entre otros metales preciosos, la plata se mantenía en US$ 24.58 la onza; mientras que el paladio sumaba un 1% a US$ 2,256.06 la onza y el platino perdía un 0.2% a US$ 961.01 por onza.

