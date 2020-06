El oro subía el jueves, después de sufrir una marcada caída en la sesión anterior por el avance de las acciones, mientras los inversores esperan la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) en que podrían anunciarse nuevas medidas de estímulo.

El oro al contado ganaba 0.5% a US$ 1,706.15 la onza a las 1004 GMT, luego de haber bajado un 1% el miércoles. Los futuros del oro en Estados Unidos ascendían también 0.5% a US$ 1,712.40 la onza.

“El oro está intentando recuperar algunas de las pérdidas de los últimos días”, dijo el analista Eugen Weinberg de Commerzbank, y añadió que la debilidad del dólar estaba apoyando al metal amarillo. “El panorama a largo plazo para el oro luce bastante bien”.

El índice dólar, que suele influenciar en las compras del lingote, subía el jueves ante una cesta de monedas importantes pero ha retrocedido un 0,8% en lo que va de esta semana, alcanzando su menor nivel desde mediados de marzo el miércoles.

Los inversores están aguardando la publicación del dato de pedidos de subsidios por desempleos semanal de Estados Unidos, previsto para las 1230 GMT; y el comunicado de política monetaria del BCE, que se emitirá a las 1145 GMT.

Entre otros metales, el paladio caía 0.3% a US$ 1,943.42 la onza; mientras que el platino subía 0.7% a US$ 832.23 la onza; y la plata sumaba 0.1% a US$ 17.68 la onza, muy por debajo del máximo de tres meses de US$ 18.36 al que había escalado el lunes.