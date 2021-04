Los precios del oro caían más de 1% este viernes, presionados por un reciente avance del dólar y de los rendimientos de los bonos estadounidenses, aunque de todas maneras el metal se encaminaba a registrar su primera ganancia semanal en tres semanas.

El oro al contado cedía 1% a US$ 1,738.43 la onza a las 1243 GMT, después de haber marcado su mayor nivel desde el 1 de marzo de US$ 1,748.45 la onza el jueves. En la semana, los precios del lingote sumaban 0.5%. Los futuros del oro en Estados Unidos caían 1.1% a US$ 1,738.50 la onza.

“El oro ha tenido una semana bastante decente porque hubo una baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro y del dólar, aunque ambos presentan leves aumentos esta mañana y eso está pesando en los precios del metal”, dijo Michael Hewson, analista jefe de CMC Markets en Reino Unido.

El dólar y los retornos de la deuda referencial de Estados Unidos rebotaban desde mínimos de dos semanas, lo que hacía al oro menos atractivo.

Datos divulgados en China indicaron que los precios a puerta de fábrica aumentaron a su mayor ritmo anual en marzo desde julio del 2018, mientras que el índice de precios al productor (PPI) del mayor consumidor mundial de materias primas ganó 4.4%.

Entre otros metales preciosos, la plata subía 1.4% a US$ 25.07 la onza; mientras que el platino perdía 2.5% a US$ 1,198.81 la onza. El paladio avanzaba 0.3% a US$ 2,632.36 la onza, aunque estaba en vías de anotar su mayor caída semanal desde la semana al 26 de febrero.