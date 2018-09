Oro opera sobre US$ 1,200 por onza bajo presión por tensiones comerciales

Los precios del oro se estabilizaban el lunes mientras que el dólar operaba cerca de máximos de una semana por preocupaciones ante una escalada de conflictos entre Estados Unidos y sus socios comerciales.

Un dólar más alto hace que el oro, que cotiza en esa divisa, sea más caro para tenedores de otras monedas, lo que podría reducir la demanda. Este año, la demanda por oro como activo de refugio ha sido opacada por la relación del metal con el dólar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que no existe la necesidad de mantener a Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y advirtió al Congreso que no se entrometa en las negociaciones o de otro modo pondrá fin al pacto trilateral, que también incluye a México.

En tanto, Bloomberg News reportó que Trump está preparado para intensificar rápidamente una guerra comercial con China. El medio reportó que el mandatario dijo a sus asesores que está listo para imponer más aranceles sobre importaciones desde China por un valor de US$ 200,000 millones tan pronto como termine el jueves un período de comentarios públicos sobre el plan.

"Mientras continúen los temores a una guerra comercial que están ayudando al fortalecimiento del dólar, el oro va a estar bajo presión", comentó el estratega de ETF Securities Nitesh Shah.

Los precios del oro han bajado cerca de un 8% en lo que va del año en un ambiente de alzas de tasas de interés estadounidenses, disputas comerciales y la crisis de la divisa turca, por lo que los inversores han apostado su dinero por el dólar.

A las 11:45 (GMT), el oro al contado perdía un 0.04%, a US$ 1,200.28 la onza, después de tocar un mínimo intradiario de US$ 1,195.36 la onza. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos operaban estables, a US$ 1,206.70 la onza.

El índice, que mide al billete verde frente a una cesta de importantes monedas, perdía un 0.01%, a operaba a 95.130.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.12%, a US$ 14.5 la onza, después de bajar más temprano hasta los US$ 14.37 la onza, su menor nivel en más de dos semanas.

El platino ganaba un 0.29%, a US$ 784.74 la onza, mientras que el paladio avanzaba un 0.2%, a US$ 983 la onza, después de tocar el viernes un máximo de 10 semanas de US$ 984.97 la onza.