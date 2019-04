Oro opera estable por descenso del dólar y se encamina a cerrar la semana al alza

Un dólar más débil ayudaba a la estabilización de los precios del oro el viernes, después de que el lingote cayó más de un 1% en la víspera, poniendo en camino al metal dorado a su primera ganancia semanal en tres semanas ante la cautela de los bancos centrales y la agitación de los mercados bursátiles.

A las 09;30 GMT, el oro al contado ganaba un 0.1% a US$ 1,293.93 por onza, después de tocar un mínimo de una semana el jueves. Los precios han avanzado un 0.2% en lo que va de la semana.

En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.3% a US$ 1,297 la onza.

El dólar cedía un 0.3% frente a sus principales rivales, borrando gran parte de las ganancias logradas en la jornada previa, y estaba en camino a su primer declive semanal en cuatro semanas.

El lingote encontraba algo de apoyo por compras del banco central chino y la visión cauta de los principales bancos centrales. Sin embargo, una serie de datos económicos en Estados Unidos impulsó al dólar y generó una liquidación del oro el jueves, que cayó por debajo del nivel clave de US$ 1,300.

En otros metales, la plata crecía un 0.1% a US$ 14.97 la onza; el platino ganaba un 1.3% a US$ 899; y el paladio avanzaba un 0.6% a US$ 1,374.85.