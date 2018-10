Oro opera estable en la apertura ante repunte del dólar

Los p recios del oro operaban estables el miércoles ante el avance del dólar, pero se mantenían en niveles cercanos a los máximos de tres meses que tocaron en la víspera ya que en el mercado predominaba un sentimiento de aversión al riesgo.

A las 12:42 (GMT), el oro al contado cedía un marginal 0.08% a US$ 1,228.18 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos tenían una baja de 0.3% a US$ 1,233.20 la onza.

El índice dólar, que mide el rendimiento de la divisa contra una canasta de seis monedas, subía un 0.52% a 96.462, su nivel más fuerte desde el 17 de agosto.

El lingote subió un 1% el martes a US$ 1,239.68 la onza, el precio más alto desde el 17 de julio.

"El oro se está centrando en la aversión al riesgo que ronda al mercado, que se refleja especialmente en la debilidad que observamos en las bolsas globales", apuntó Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

"Desde una perspectiva técnica, (el nivel de) los US$ 1,240 es bastante significativo, y si (el metal) supera los US$ 1,240, el próximo umbral podría ser los US$ 1,260", agregó Hansen.

El paladio perdía un 0.83% a US$ 1,131 por onza. La plata bajaba un 0.22% a US$ 14.694 la onza y el platino caía un 0.39% a US$ 827.3 por onza.