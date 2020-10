Los precios del oro caían este jueves, ya que se desvanecían las esperanzas de los mercados por nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales, un factor que por otra parte impulsaba al dólar.

El oro al contado bajaba 0.4% a US$ 1,917.19 la onza a las 0953 GMT, luego de haber caído el miércoles a su menor nivel en una semana. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían 0.5% a US$ 1,919.90 la onza.

El oro está siguiendo la trayectoria zigzagueante del dólar, en momentos en que los inversores esperan a ver si “se acordará un plan de estímulos fiscales antes de las elecciones o si tendrán que esperar ante la falta de tiempo hasta después de que tengamos resultados de los comicios”, dijo Robin Bhar, analista independiente.

Los precios del oro podrían moverse sin una tendencia clara “hasta que sepamos quién es el próximo presidente” de Estados Unidos, pero podrían romper la barrera de los US$ 1,950 por onza luego de la elección, dijo Bhar.

Visto ampliamente como una cobertura contra la inflación y la depreciación cambiaria, el lingote ha ganado 26% en lo que va del año, ya que los bancos centrales y los gobiernos autorizaron medidas de estímulo extraordinarias para mitigar el impacto económico de la pandemia del coronavirus.

Las conversaciones por más estímulos entre los legisladores estadounidenses sufrieron un revés el miércoles cuando el presidente Donald Trump acusó a los demócratas de no estar dispuestos a hacer concesiones para lograr un acuerdo.

Entre otros metales preciosos, la plata caía 1.2% a US$ 24.78 la onza, mientras que el platino cedía 0.1% a US$ 885.75 la onza y el paladio bajaba 0.9% a US$ 2,383.15 la onza.