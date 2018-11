El oro cayó el martes debido al alza del dólar y las acciones antes de que se conozca el resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

El oro al contado bajó un 0.4% a US$ 1,226.46 la onza a las 19:26 (GMT), mientras que los futuros del oro estadounidense retrocedieron US$ 6, o un 0.49%, a US$ 1,226.30.

"Parece que los mercados bursátiles lo están haciendo bien antes de los resultados de las elecciones. Salvo que haya una sorpresa, el oro se mantendrá en un rango entre los US$ 1,215 y 1,235"; dijo Walter Pehowich, vicepresidente ejecutivo de servicios de inversión en Dillon Gage Metals.

Las acciones en Wall Street y el dólar se afirmaron, pero los movimientos se vieron limitados por la precaución de los inversores por las elecciones.

Las encuestas de opinión y los analistas electorales creen que los demócratas lograrán obtener el mínimo de 23 escaños que necesitan para lograr la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que les permitiría obstaculizar la agenda legislativa de Donald Trump e investigar a su Gobierno.

Las acciones europeas bajaron y los mercados del dólar y los bonos apenas se movían el martes, mientras los operadores se preparaban para los resultados de los comicios y para algunas sesiones posiblemente agitadas.

Los inversores también aguardan la reunión de dos días de la Reserva Federal que comenzará el miércoles para evaluar la perspectiva de la política monetaria de Estados Unidos, dijeron analistas. El mercado espera que el banco central mantenga sin cambios las tasas.

Entre otros metales preciosos, la plata cayó un 0.7% a US$ 14.53 la onza, mientras que el paladio bajó un 1.7% a US$ 1,113.47.

En tanto, el platino avanzó un 0,5 por ciento a 868,40 dólares tras haber alcanzado más temprano en la sesión los 875,70 dólares, un pico desde el 25 de junio.