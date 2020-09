El oro llegó a caer un 1% el jueves, después de que la Reserva Federal decepcionó las expectativas de mayores medidas de estímulo para acelerar la inflación y respaldar a la economía, golpeada por la crisis del coronavirus.

A las 09:51 (GMT), el oro al contado caía un 0.9%, a US$ 1,940.96 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 1.2%, a US$ 1,947.40 la onza.

“El mercado del oro se vio de alguna manera decepcionado por la falta de panorama o guía (sobre) lo que la Fed debería hacer para acelerar la inflación”, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

El atractivo del lingote se veía reducido también para los inversores con otras monedas, ya que el índice dólar, que compara al billete verde con seis destacadas divisas, rebotaba a un máximo de más de una semana después de que la Fed apuntó a una recuperación económica más rápida, con un descenso más acelerado del desempleo de lo previsto en junio.

No obstante, se mantuvo un piso bajo el oro -que no devenga intereses-, ya que la Fed se comprometió a mantener las tasas de interés cerca de cero hasta que la inflación se encamine a “exceder moderadamente” su objetivo de inflación del 2% “durante un tiempo”.

Unas tasas cercanas a cero a nivel global y la demanda de cobertura frente a la inflación percibida han ayudado a que el oro avance cerca de un 28% en lo que va de año.

En otros metales preciosos, la plata cedía un 1.6%, a US$ 26.79 la onza; el platino bajaba un 2.3%, a US$ 946.11; y el paladio caía un 1.3%, a US$ 2,369.31.