El oro caía un 1% este lunes debido a que el optimismo por una recuperación económica más rápida se veía reforzado por el inminente lanzamiento de las vacunas para tratar el COVID-19 en Estados Unidos, pero las esperanzas de un mayor estímulo fiscal y monetario limitaban las pérdidas del lingote.

A las 1040 GMT, el oro al contado bajaba un 0.9% a US$ 1,822.90 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos también perdían un 0.9% a US$ 1,826.10.

“El primer anuncio (de la vacuna) tuvo el mayor efecto y la gente se sorprende menos cuando llegan nuevos anuncios, por lo que probablemente haya tenido un pequeño impacto (en el oro)”, dijo Rhona O’Connell, analista de StoneX.

La falta de orientación sobre qué tipo de ayuda fiscal brindarán los gobiernos europeos, especialmente en medio de la incertidumbre del Brexit y una segunda ola del virus, podría pesar sobre el euro y, a su vez, sobre el oro, agregó O’Connell.

Las esperanzas de una recuperación económica mundial impulsaban a las acciones europeas, en medio de una extensión de las conversaciones comerciales del Brexit y el comienzo de la inoculación de ciudadanos estadounidenses con una vacuna contra el COVID-19 este lunes.

El oro se beneficia de su atractivo como cobertura contra la inflación que podría resultar del estímulo sin precedentes desatado en 2020.

Entre otros metales, la plata caía un 0.7% a US$ 23.76 la onza; el platino subía un 0.5% a US$ 1,013.65 y el paladio bajaba un 0.4% a US$ 2,310.32.