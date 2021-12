El oro bajaba el lunes, en medio de un mayor apetito por los activos más riesgosos y el avance del dólar, en una sesión de movimientos limitados por la incertidumbre general sobre la variante ómicron del coronavirus antes de las cifras de inflación de Estados Unidos que se conocerán esta semana.

A las 11:13 GMT, el oro al contado cedía un 0.2%, a US$ 1,780.95 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaba un 0.1%, a US$ 1,781.90.

El dólar se fortalecía, lo que restaba atractivo al oro para los compradores extranjeros, mientras que el rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro estadounidense se recuperaba.

Las acciones experimentaban un repunte tentativo desde la semana pasada, cuando la propagación de ómicron y expectativas de una política monetaria estadounidense más estricta sacudieron a los mercados.

Aunque la fortaleza del dólar y de los rendimientos y la mejora del apetito por el riesgo están minando el interés en el oro, el mercado está algo en el limbo mientras ómicron y los esfuerzos de la Fed para combatir la inflación compiten por llamar la atención, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

Los inversores están a la espera de los datos de los precios al consumidor en Estados Unidos, en busca de pistas sobre la estrategia de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 0.7%, a US$ 22.35 la onza; el platino subía un 0.2%, a US$ 934.44; y el paladio restaba un 1.4%, a US$ 1,785.38.

VIDEO RECOMENDADO

Una nueva variante de la COVID-19 ha aparecido: se trata de Ómicron. Roger Araujo, médico infectólogo del INS nos explica todos los detalles.