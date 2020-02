El oro se apreciaba levemente el jueves, mientras los inversores evaluaban el impacto económico del brote de coronavirus y la cifra de muertes superaba los 500, aunque las ganancias eran limitadas por la decisión china de reducir los aranceles a las importaciones estadounidenses.

A las 0835 GMT, el oro al contado avanzaba un 0.2% a US$ 1,559.50 la onza. En la víspera, los precios bajaron a US$ 1,546.90, su mínimo desde el 21 de enero. Los futuros del oro en Estados Unidos operaban estables a US$ 1,563.30.

La cifra de muertes por el virus en la China continental se elevó a 563, mientras los expertos aumentan sus esfuerzos para combatir una enfermedad que ha clausurado varias ciudades chinas y ha obligado a miles de personas a ponerse en cuarentena en varios países.

“A nivel global, la gente está más atenta al coronavirus que a otra cosa y cómo afectará a la economía mundial. Esto está respaldando al oro en este momento”, dijo Brian Lan, director gerente de la correduría GoldSilver Central en Singapur.

“(La rebaja de los aranceles) es contrarrestada por cómo va a afectar el virus a la economía, a los negocios y al PBI de China”, agregó.

China anunció hoy que reducirá a la mitad los aranceles adicionales impuestos el año pasado a 1,717 productos estadounidenses, tras la firma en diciembre de la fase uno del acuerdo con Washington que trajo una tregua a la guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales.

Datos positivos procedentes de Estados Unidos, incluido un avance en las nóminas privadas en enero y en la actividad del sector servicios, también mantenían a raya los precios del oro.

Las acciones asiáticas subieron tras el anuncio arancelario chino, mientras que los papeles estadounidenses tocaron un nuevo récord por los positivos datos económicos locales.

El dólar alcanzó un máximo de dos meses más temprano en la sesión, encareciendo el lingote para los tenedores de otras divisas.

En otros metales preciosos, el paladio cedía un 1.1% a US$ 2,405.80 la onza, la plata ganaba un 0.6% a US$ 17.71 y el platino perdía un 0.3% a US$ 978.46, tras tocar un máximo de una semana de US$ 987.60 con anterioridad en la sesión.