Oro se afirma ante descenso del dólar por noticias de avances en el Brexit

El precio del oro subía este martes, respaldado por una depreciación del dólar tras el aparente avance logrado en las negociaciones del Brexit entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido, aunque las ganancias en las acciones limitaban el alza del lingote.

A las 10:55 GMT, el oro al contado ganaba un 0.2 % a US$ 1,295.89 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.4 % a US$ 1,296.20.

Las negociaciones sobre el Brexit generaron algo de debilidad en el dólar, al tiempo que dieron respaldo a los precios del metal dorado, según Ross Strachan, analista de Capital Economics.

El índice dólar caía desde los máximos de cerca de tres meses tocados en la víspera, abaratando al lingote para los tenedores de otras monedas, mientras que la libra esterlina subía.

El avance del oro se vio limitado por las ganancias en las acciones mundiales generadas por las esperanzadoras noticias sobre el Brexit, que aliviaron las preocupaciones de los inversores sobre un posible adiós a la UE sin acuerdo.

El metal dorado encontró recientemente algo de apoyo en el aumento de las preocupaciones sobre el crecimiento global, superando brevemente los US$ 1,300 dólares el viernes. El débil reporte de empleo en Estados Unidos conocido la semana pasada, junto a los modestos datos sobre ventas minoristas en enero, fueron vistos como señales de que la economía está perdiendo impulso.

Los inversores están centrados ahora en el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, que se conocerá a las 1230 GMT, y en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 0.6 % a US$ 1,545.45 la onza; el platino ganaba un 0.6 % a US$ 829.72; y la plata mejoraba un 0.5 % a US$ 15.40, tras tocar su máximo desde el 1 de marzo a comienzos de sesión.