Netflix y Amazon dejan poco margen a nuevos actores en streaming

Para mantener entretenida a su familia de cuatro miembros, Ben Emery paga unos US$ 180 al mes por los servicios de Spectrum TV e Internet, Netflix , Amazon Prime y Hulu. Amazon lo usa en su mayoría por el envío gratis y Hulu en parte porque a su hija de 5 años le gusta "Jóvenes Titanes en Acción".

" Netflix y Hulu llegaron temprano, así que ahí es donde estoy dispuesto a invertir mi dinero", dijo Emery, de 41 años, ejecutivo del área de riesgo de un banco que vive en Kernersville, Carolina del Norte. "No tengo fondos ilimitados".

Los consumidores como Emery representan una verdad incómoda para la floreciente industria del vídeo en línea. Sólo el 16% de los hogares con banda ancha en Estados Unidos se suscriben a tres o más servicios de vídeo, según la firma de investigación Parks Associates. Y casi dos tercios de los hogares con televisión ya tienen al menos uno de los tres grandes: Netflix, Amazon Prime o Hulu, según Nielsen.

Ese es el dilema para las crecientes filas de proveedores, que ahora Parks Associates estima en alrededor de 200, solamente en Estados Unidos.

Apenas la semana pasada, AT&T Inc. dijo que introducirá un servicio con HBO y otros, tras su reciente compra de Time Warner Inc., mientras que el magnate de Hollywood Jeffrey Katzenberg reveló detalles de su próxima oferta de video de alta gama y formato corto. Debutarán a finales del próximo año, más o menos cuando se lance el nuevo canal en línea de Walt Disney Co.

"Definitivamente se puede argumentar que hay demasiados", dijo Laura Martin, analista de Needham & Co.

Los ejecutivos de los medios de comunicación dicen que están seguros de que la frontera digital es lo suficientemente grande como para ofrecer más servicios de vídeo de pago. Están apostando a que un número creciente de clientes que cancelan sus suscripciones de televisión por cable aumentará el número de usuarios. Pero también reconocen que hay límites en el gasto de los consumidores.

Espacio para más



John Stankey, director de WarnerMedia de AT&T Inc., dijo la semana pasada que pensaba que el mercado podía sostener entre dos y diez servicios de vídeo en línea. El gigante de telefonía lo puso a cargo de Warner Bros., HBO y Turner Broadcasting después de completar su adquisición por US$ 85,000 millones de Time Warner Inc.

"Lo que sí sé es que más vale que estemos en esa mesa", dijo en la cumbre New Establishment Summit de Vanity Fair en Beverly Hills, California.

Netflix y Amazon ya tienen una ventaja sustancial, con más de 130 millones y 100 millones de suscriptores en todo el mundo, respectivamente. Netflix ya domina con casi la mitad de los hogares estadounidenses como clientes. Sólo un pequeño número de otros servicios de streaming de pago, como HBO Now, han ganado más de 5 millones de suscriptores.

A medida que más servicios en línea entran en la batalla, algunos están experimentando una desaceleración en el crecimiento. Sling TV de Dish Network Corp. –el más popular de los reemplazos de televisión por cable llamados "paquetes reducidos"– agregó sólo 41,.000 suscriptores en el último trimestre, respecto de los 120,000 de hace un año.

Creciendo en el extranjero



Mientras que Netflix incorporó más suscriptores de lo esperado en el último trimestre, la mayor parte de su crecimiento proviene del extranjero. Algunos canales de pago, como el servicio de Warner Bros. para dramas coreanos, DramaFever, y Seeso, de NBC, que se centra en comedia, cerraron.

"Algún día, tendrá que haber competencia por la participación en la cartera", dijo el máximo ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, en una conferencia sobre resultados. "No somos ingenuos al respecto. Pero parece muy lejos de todo lo que hemos visto".

El mercado estadounidense, sin embargo, "puede estar cerca de la saturación" en términos de nuevos hogares que estén dispuestos a pagar por el streaming, según Tony Maroulis, director de investigación de Ampere Analysis. Eso significa que el crecimiento dependerá de que los consumidores estén dispuestos a pagar por múltiples servicios, dijo.

Compañías como YouTube de Google, Amazon.com Inc. o AT&T pueden estar más dispuestas a bajar los precios y aceptar pérdidas financieras si el vídeo ayuda a hacer crecer sus otros negocios, como la publicidad en línea, el comercio electrónico o la tecnología inalámbrica, dijo Gregory Williams, analista de Cowen & Co.

Ola de gastos



Otros pueden tener que gastar mucho en contenido para atraer suscriptores de Netflix, que tiene un presupuesto de programación anual de unos US$ 8,000 millones.

Disney, por ejemplo, está destinando US$ 71,000 millones para la mayoría de los activos de entretenimiento de 21st Century Fox Inc. como parte de una estrategia para desarrollar sus propios servicios en línea y retirar contenido de Netflix.

La alineación de títulos de "La guerra de las galaxias" y de Marvel de Disney podría atraer a los fans de Netflix después de que expiren los acuerdos para proporcionar esas películas a la compañía de streaming. AT&T podría optar por no volver a licenciar la redifusión de "Friends" a Netflix cuando su oferta caduque. Las retransmisiones de la comedia de Warner Bros. siguen siendo populares.