Se está produciendo una situación inusual a medida que el mercado de valores vuelve a alcanzar un máximo histórico: las grandes empresas de tecnología se están quedando atrás.

El retorno del apetito por el riesgo en todos los mercados tiene al Nasdaq 100, compuesto por muchas empresas de tecnología, cerca de una tercera pérdida consecutiva, que sería su caída más larga desde marzo, mientras que el S&P 500 sube por octavo día consecutivo y se acerca a su récord de febrero.

Mientras tanto, el maltrecho indicador Russell 2000, de empresas de baja capitalización, está repuntando, con un avance de más de 12% durante el último mes.

Datos económicos mejores de lo esperado, combinados con un optimismo incipiente sobre una vacuna contra el coronavirus, han hecho que los operadores abandonen la cotización de acciones de empresas tecnológicas, beneficiadas por las órdenes de permanecer en casa, lo que impulsó gran parte del repunte de 50% del mercado desde los mínimos de marzo.

Un índice que sigue a aerolíneas avanzó 10% esta semana, y una canasta de acciones de Bloomberg que podrían subir durante un repunte en la actividad, incluidos hoteles, complejos turísticos y compañías de cruceros, subió por quinto día consecutivo, con un avance de 14% durante ese período.

Mientras tanto, un indicador personalizado de empresas que se benefician de un entorno de confinamientos y una recuperación prolongada ha perdido alrededor de 2,5% desde el jueves.

“En los últimos dos días, se ha visto que los sectores de acciones económicamente sensibles superan el desempeño de las acciones que se benefician de las órdenes de confinamiento”, dijo Brent Schutte , estratega jefe de inversiones de Northwestern Mutual Wealth Management Company.

“Eso tiene mucho que ver con el estímulo que se avecina, además de que las noticias sobre vacunas y tratamientos continúan mejorando día a día”.

Después de ayudar a impulsar el repunte de 27% del Nasdaq 100 en lo que va del año, acciones de tecnología como Apple Inc., Amazon.com Inc., la matriz de Google Alphabet Inc. y Facebook Inc. están bajo presión.

Un índice de acciones FANG que sigue a los titanes tecnológicos ha caído durante tres días consecutivos, la racha más larga en unas tres semanas, y ha bajado 2.4% desde el jueves.

El repunte del apetito por el riesgo también ha provocado reversiones en otros mercados.