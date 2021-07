La pandemia ha despertado el interés del mercado por los regímenes de belleza sin contacto y caseros, lo que coloca a las herramientas manuales para estimular y masajear el rostro como una área de innovación y crecimiento. Esta tendencia estuvo al alza antes de la crisis sanitaria, pero las búsquedas en Google por este tipo de dispositivos faciales se ha disparado durante la etapa de confinamiento a nivel global.

“La vida en la pantalla ha hecho que los consumidores sean más conscientes de su apariencia y ha provocado un aumento en el interés por las herramientas que pueden usarse como parte de un régimen para mejorar la textura de la piel y esculpir el rostro. Esto fue impulsado por el hecho de que los salones y los spas eran inaccesibles, lo que obligaba a las personas a participar en rituales de autocuidado y alivio del estrés en el hogar”, explica Rosalina Villanueva, experta en tendencias de WGSN.

La penetración global de herramientas faciales es del 5.3%. Los rodillos faciales tienen la mayor proporción de dispositivos manuales en el comercio minorista, pero el uso del gua sha (una piedra suave para masajes faciales) es una tendencia en las redes sociales y muestra signos de convertirse en una corriente principal.

Ambos instrumentos ganaron popularidad en Norteamérica en el 2018, pero en el resto del mundo la tendencia alcanzó niveles similares recién dos años después. Los principales factores que impulsan la compra de rodillos o gua sha son el cuidado personal, el esculpido del rostro y el rejuvenecimiento de la piel.

Según el mapa de influencers de WGSN (innovadores, adaptadores tempranos, mayoría temprana y mayoría tardía), los innovadores mantienen su entusiasmo por las herramientas manuales e impulsan esta tendencia hacia adelante este año. “Con su insistencia en los beneficios, esta etapa está remodelado la próxima generación de dispositivos faciales y convirtiéndolos en productos imprescindibles para el cuidado de la piel”, apunta Villanueva.

Por ejemplo, el rodillo facial ha sido ampliamente adoptado por las cuatro etapas y está listo para un cambio radical en la etapa de los innovadores. Los minoristas de mayoría temprana y tardía almacenan casi el doble de marcas que los innovadores y los adaptadores tempranos. Los precios varían entre US$ 34 y US$ 65.

El gua sha aún no es una herramienta abarrotada en el comercio minorista en línea, sino que son más frecuentes en las tres primeras etapas. La mayoría de los productos disponibles utilizan materiales similares y reclaman funciones similares. Los precios varían entre US$ 32 y US$ 48.

En tanto, los dermarollers de microagujas están ampliamente disponibles en tiendas minoristas en línea, pero hay menos marcas para elegir. Esta herramienta muestra un enorme potencial de ventas. Por ejemplo, el Hyaluronic Roller de FaceGym se agotó en seis horas durante su primer lanzamiento en octubre del 2020 y desde entonces se agregó como un SKU permanente en marzo del 2021. Los precios varían entre US$ 47 US$ 78.

Pese a esta tendencia, la experta de WGSN recalca que este tipo de regímenes no está reemplazando a los usados en salones de belleza. Estas prácticas dan, más bien, la oportunidad de seguir un mantenimiento desde casa y poder prolongar los resultados que se pueden obtener en el salón. “Las personas regresan a los salones, pero no dejan de lado las herramientas caseras, que se han vuelto parte de una nueva rutina de belleza en una sociedad altamente digitalizada y presionada a verse bien”, asegura.

Además, Villanueva asegura que esta tendencia abre paso para otras categorías que se pueden llevar a casa. “Si las herramientas están aumentando en uso, también lo hará la demanda de productos que las mantienen escrupulosamente limpias. Se puede considerar desarrollar una cartera de productos como toallitas, aerosoles, y bolsas para proteger y mantener el producto desinfectado”, adelanta.