La demanda de casas de playa es muy variable durante el año, pero este verano puede tener un repunte. Según Paul Casanova, director de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (Aspai), esto se debe al estrés que la pandemia ha ocasionado en las personas. Además, asegura que los valores de precio se han reducido entre un 10% y 12%.

Las zonas más demandadas de viviendas de playa son Asia, San Bartolo, Pulpos, Punta Negra y Cerro Azul. Se espera que este verano el valor de alquiler por períodos cortos se incremente, que la venta se posponga, y que febrero se mantenga como el mes de mayor demanda, como se ha reportado históricamente, por estar cercano al regreso a clases.

En este nuevo contexto, sin embargo, la tendencia del desarrollo inmobiliario (para compra) se dirige hacia el lado izquierdo de la Panamericana Sur. Se trata de casas de campo-playa de menor valor por metro cuadrado (entre US$ 130 y US$ 150 por metro cuadrado versus US$ 500 por metro cuadrado en zona de playa directa en Asia).

Casanova revela que hay aproximadamente entre 7 y 8 proyectos de condominios y espacios de esparcimiento en etapa de urbanización frente a la Panamericana, específicamente en Bujama, Mala y Asia (km 90-110). Estos proyectos empezaron a desarrollarse antes de la pandemia.

El cambio hacia esta nueva zona responde a que el valor del metro cuadrado en el sur chico y en el boulevar de Asia se mantiene alto y hay poco espacio para el desarrollo de más proyecto inmobiliarios.