El Congreso de Estados Unidos y un regulador estatal quieren investigar al “youtuber” que se convirtió en el líder de la revolución de los pequeños inversores que impulsó las acciones de GameStop a un inesperado máximo la semana pasada, informó en su edición impresa el diario The New York Times.

Keith Gill, conocido en Youtube como “Roaring Kitty” y en Reddit como “DeepFuckingValue”, forma parte de una investigación abierta por el estado de Massachusetts, donde reside, para determinar si incumplió alguna norma durante el tiempo en el que trabajó para la aseguradora MassMutual.

Además, la congresista demócrata de California Maxine Waters aseguró que pedirá que Gill, registrado como un intermediario bursátil en su estado, testifique junto a los responsables de la aplicación de corretaje libre de comisiones Robinhood y los jefes de los principales fondos de inversión involucrados en esta guerra a propósito de GameStop.

Gill invirtió en el 2019 algo más de US$ 50,000 en acciones de la tienda de videojuegos GameStop, algo que le llegó a procurar más de US$ 45 millones a comienzos de la semana pasada, cuando un ejército de pequeños inversores emularon sus apuestas y elevaron esa acción por encima de los US$ 400, desde unos meros US$ 20 a comienzos de enero.

Esa subida, coordinada desde foros como WallStreetBets, en Reddit, hizo que algunos grandes fondos de inversión de Wall Street vieran frustrada su estrategia a corto para GameStop, uno de los valores en los que más apostaron a la baja, ocasionando pérdidas de varios miles de millones de dólares.

MassMutual, que empleó a Gill hasta el pasado 28 de enero después una carta de dimisión recibida el pasado día 21, ha asegurado que desconocía sus actividades fuera de su trabajo.

Según las leyes del estado, un intermediario bursátil registrado tiene la “obligación” de informar a su empleador de actividades externas que puedan generar conflictos.

Gill, de 34 años, se ha mantenido fuera de los focos después de conceder una entrevista al The Wall Street Journal la semana pasada en la que hablaba de su repentina fama y de los millones de dólares que ha amasado gracias a su inversión en GameStop, de la que hablaba en su canal de Youtube.

Pese a las pérdidas del valor de GameStop, que ahora ronda los US$ 55, en los últimos días Gill ha conseguido una gran rentabilidad, según muestra casi a diario con capturas de pantalla de su cartera.