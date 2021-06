Mercados







Inversores apuestan que el petróleo alcanzará US$ 100 al final del 2022 Según el diario The Wall Street Jorunal, la mayoría de las opciones de compra (que dan derecho a hacerse con un valor a un determinado precio) de petróleo en la Bolsa de Nueva York realizadas con la mirada puesta en diciembre del 2022 alcanzan los US$ 100 el barril.