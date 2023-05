Según la BVL, que recopiló análisis de distintas SAB, las acciones con un mayor upside, o que tienen un precio objetivo (o valor fundamental) por encima de sus cotizaciones actuales, son Nexa Resources (136% de alza potencial), Aenza (105%), Buenaventura (59%), Volcan (50%) e IFS (48%).

El precio objetivo es la cotización hipotética que un activo financiero debería alcanzar según algún tipo de análisis bursátil con base en los supuestos sobre los potenciales flujos de caja que tienen las compañías en el futuro.

¿Por que algunas acciones tienen potencial para subir significativamente?

César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, quien resaltó la presencia minera en la lista, refirió que las empresas de ese sector han mantenido su guidance (sus previsiones sobre desempeño futuro) para el año, pese a los eventos sociales y climáticos (la unidad minera Cerro Lindo de Nexa Resources suspendió operaciones) que las afectaron a inicios de año. Por ello, su valoración es bastante mayor, según el analista.

“Buenaventura, que también tiene buenas perspectivas por lo que se espera del cobre en los siguientes años, tiene pronosticado (su reactivación) a Uchucchacua (minera de plata) posiblemente para fines del 2023, y así como el proyecto de San Gabriel se incorporan dentro de la valoración que se hace por la compañía. En el caso de IFS, respecto al sector financiero local, es la que ha mostrado un menor índice de morosidad y un mayor crecimiento del ratio de capital global; entonces es de las más tranquilas en relación a un posible riesgo que haya en el sector bancario a nivel internacional”, afirmó.

Marco Contreras, head de Research de Kallpa SAB, explicó que el upside de Volcan responde al reconocimiento del valor del negocio no minero.

“Lo principal, en cuanto a la parte no minera de Volcan, es su participación en el Puerto de Chancay, y los terrenos aledaños a este. En el caso de Aenza, su potencial probablemente está enfocado más en el largo plazo, pues a corto sigue reportando resultados debajo de lo esperado, con varios trimestres con perdidas”, anotó.

Destacó también que, en el caso de las empresas mineras, pese a que el precio de metales como cobre o zinc han estado volátiles en las últimas semanas, no implica que los flujos de caja que se estiman a largo plazo se afecten.

Buenaventura tiene participación en cobre (por Cerro Verde); Nexa en zinc y, en segundo lugar, cobre, y Volcan participa en zinc.

¿Por qué las acciones eléctricas podrían descender?

En contraste, las compañías que estarían cotizando actualmente por encima de su valor fundamental son Southern Copper Corporation (-3% de posible downside), Enel Generación (-18%), Luz del Sur (-25%) y Enel Distribución (-60%).

En abril, el sector energía impulsó los índices luego de que la empresa italiana Enel S.P.A. hiciera público su acuerdo de venta de su subsidiaria Enel Distribución Perú a la empresa china Southern Power Grid. El precio de venta fue superior a lo que cotizaban las acciones de Enel Distribución, por lo que dicho papel subió.

El optimismo del acuerdo de venta también generó un efecto contagio en la subsidiaría “hermana”, Enel Generación Perú (la que también se encuentra a la venta). El cierre de la venta de Enel Distribución está sujeto a la autorización de las entidades regulatorias peruanas y chinas.

“Lo de Enel, tanto generación como distribución, responde a que el precio de mercado reacciona a la expectativa del precio de venta de las empresas. El precio de mercado tiene un componente especulativo; entonces escapa a la estimación del valor objetivo de los analistas, pues en los procesos de M&A se tiende a sobrepagar por encima de los fundamentos. Una vez que termine el proceso de venta, se hace la OPA (oferta pública de adquisición), y luego el precio de mercado regresaría a como estaba antes”, indicó Contreras.

Un punto a considerar...

El analista de Kallpa SAB indicó que los valores fundamentales son referencias, y que “no son promesas de que el precio llegará a esos niveles”.

“En general el mercado peruano está bastante deprimido, y la liquidez no ayuda mucho. El hecho que la liquidez sea baja hace que las acciones no reflejen su verdadero valor de mercado, además de otros factores como la coyuntura macro y política. Entonces pese que haya este upside, no significa que finalmente el precio objetivo se alcance. Por ejemplo, Nexa tiene una liquidez baja, las transacciones sobre este valor son bastante escasas. Hay empresas con eternos upsides”, sostuvo.