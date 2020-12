El oro y Bitcoin pueden coexistir, según Goldman Sachs Group Inc., que dijo que, si bien la mayor moneda digital puede estar reduciendo parte de la demanda del refugio más antiguo, la posición del metal precioso perdurará.

“El reciente bajo desempeño del oro frente a las tasas reales y el dólar han dejado a algunos inversores preocupados de que Bitcoin está reemplazando al oro como la cobertura de inflación preferida”, dijo el banco en un comentario. Si bien ha habido cierta sustitución, “no consideramos que la creciente popularidad de Bitcoin sea una amenaza existencial para el estatus del oro como moneda de último recurso”.

Bitcoin ha protagonizado un rally impresionante este mes, superando los US$ 23,000 por token el jueves, tras haber alcanzado la marca de los US$ 20,000 por primera vez el miércoles. Su ascenso ha provocado un debate sobre si la moneda reducirá el papel del oro. JPMorgan Chase & Co. argumenta que el alza de las criptomonedas en las finanzas convencionales se produce a expensas del lingote.

Las instituciones y los inversores ricos evitan las criptomonedas debido a “problemas de transparencia, mientras que la inversión minorista especulativa hace que Bitcoin se comporte como un activo de riesgo excesivo”, dijo Goldman. “No vemos pruebas de que el repunte del Bitcoin esté canibalizando el mercado alcista del oro y creemos que los dos pueden coexistir”.

Bitcoin ha aumentado su valor en más de tres veces este año, mientras que el oro se ha apreciado un 24% tras un récord de más de US$ 2,075 la onza en agosto. Scott Minerd, de Guggenheim Investments, cree que la escasez de Bitcoin, combinada con la “impresión de dinero desenfrenada” por parte de la Reserva Federal, significa que la moneda podría alcanzar los US$ 400,000.