Jack Dorsey y Mark Zuckerberg podrían tener grandes planes en el mundo de las criptomonedas, pero Vitalik Buterin opina que es improbable que ganen mucha tracción.

El ingeniero ampliamente reconocido como el inventor de Ethereum, la cadena de bloques más utilizada en el mundo, puso en duda el plan del director ejecutivo de Square Inc., Dorsey, sobre la creación de un nuevo negocio centrado en servicios financieros descentralizados que usan bitcóin. La criptomoneda más grande, dijo Buterin en una entrevista en Bloomberg Television, realmente no tiene la funcionalidad para hacer eso, ya que fue diseñada en gran parte para ser una “moneda de la casa”.

“En Ethereum hay una funcionalidad que permite poner directamente activos basados en ETH o Ethereum en estos contratos inteligentes, en estas cajas de seguridad, donde existen condiciones arbitrarias que pueden gobernar cómo se liberan esos activos”, dijo Buterin, uno de los desarrolladores de criptomonedas más reconocidos. “Básicamente, Jack tendrá que crear su propio sistema que haga cumplir esas reglas”.

La idea de Zuckerberg de convertir a Facebook Inc. en una “empresa metaversa” también fue recibida con escepticismo por el magnate de las criptomonedas.

“Metaverso” se refiere a una visión de un mundo virtual habilitado para internet donde las personas tienen avatares e interactúan con activos digitales e incluso objetos corporales a través de la realidad aumentada.

Zuckerberg claramente está tratando de anticipar la próxima fase de internet “antes de que el resto del mundo vaya en una dirección diferente y Facebook quede a la deriva”, dijo Buterin. Señaló que Zuckerberg también ha estado involucrado en el proyecto de criptomonedas Libra, que ahora se llama Diem y que cuenta con el respaldo de Facebook.

Hay “una gran desconfianza” frente a Facebook, dijo Buterin, por lo que construir su propia plataforma podría resultar desafortunado. En su lugar, recomendó que Zuckerberg se basara en la cadena de bloques existente.

Empresas establecidas desde Facebook y Twitter Inc. hasta JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. han estado trabajando en formas de incorporar la cadena de bloques en sus negocios existentes. Pero muchas empresas jóvenes y de rápido movimiento han surgido, lo que señala una potencial disrupción.

Buterin dice que la tecnología de cadena de bloques representa una gran amenaza para Facebook, Twitter y otras redes sociales. Indicó que las startup podrían terminar superando a las empresas establecidas.

Además, sigue con grandes planes para la red Ethereum. Cuando se le preguntó dónde la visualiza en cinco a 10 años, Buterin respondió: “Con suerte, dirigiendo el metaverso”.