El mayor fondo de Pacific Investment Management Co. aumentó su exposición a los swaps de incumplimiento crediticio rusos en el período previo a la invasión de Ucrania por parte del país, vendiendo más de US$ 100 millones de protección a bancos como Barclays Plc y JPMorgan & Chase Co.

El Income Fund de Pimco ya tenía casi US$ 1,000 millones en apuestas sobre Rusia a través de swaps de incumplimiento crediticio a principios de año, y añadió US$ 106 millones netos a esa cifra en el primer trimestre del 2022, según documentos del fondo presentados este mes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La mayor parte de los nuevos swaps se vendieron en enero, y algunos se agregaron en febrero antes de que comenzara la guerra, según una persona con conocimiento directo del asunto.

La exposición deja a Pimco como uno de los mayores actores en el drama de esta semana sobre si los swaps de incumplimiento crediticio de Rusia se pagarán, una pregunta que ha estado en la mente de muchos inversionistas de deuda desde la invasión del país a Ucrania a principios de este año.

Pimco forma parte de un panel de agentes e inversionistas que se reunirán este martes para decidir si los swaps deben activarse por el hecho de que Rusia no incluyó US$ 1.9 millones en intereses adicionales en un pago realizado a principios de este mes.

Los swaps de incumplimiento crediticio actúan como contratos de seguro que Pimco pagaría a las contrapartes si se considera que Rusia no ha pagado sus deudas.

Esto podría no traducirse en grandes pérdidas adicionales, ya que Pimco ya ha reducido significativamente sus posiciones en Rusia, dijo la persona, que pidió no ser identificada al referirse a inversiones específicas. Esas rebajas han contribuido a la caída del 6% del fondo de US$ 128,000 millones en lo que va del año, aunque se trata de un descenso menor que el del índice de referencia del fondo.

El valor de la deuda soberana rusa se ha desplomado desde que la nación invadió Ucrania en febrero, y la negociación de los swaps de incumplimiento crediticio indica una probabilidad de alrededor del 90% de que Rusia incumpla su deuda externa durante el próximo año. Los swaps de incumplimiento crediticio cubrían un total de US$ 3,100 millones netos de deuda rusa hasta el mes pasado, según Depository Trust & Clearing Corp.

Sin duda, es posible que Pimco haya ganado dinero con otras operaciones relacionadas con Rusia. El rublo ha subido casi un 20% frente al dólar este año, mientras que los precios de la energía se han disparado. También es posible que los bonos que recibiría para liquidar los swaps de incumplimiento crediticio aumenten de valor, aunque un importante abogado mundial en litigios de deuda soberana dijo que es poco probable que a los tenedores de bonos del Gobierno ruso les quede un camino viable para recuperar su dinero si el país incumple.

Como parte de la exposición adicional de Pimco a los swaps rusos, el administrador de dinero vendió alrededor de US$ 77 millones nocionales a Barclays, alrededor de US$ 31 millones a JPMorgan, y más de US$ 7 millones a Goldman Sachs Group Inc. en el primer trimestre, según los documentos. Pimco también poseía más de US$ 1,000 millones en deuda corporativa y soberana rusa a principios de año. Muchos de esos bonos han perdido valor, pero algunos han sido reembolsados en su totalidad a pesar de la guerra y las sanciones resultantes.

La exposición a Rusia representa una pequeña parte de los US$ 2.2 billones que Pimco, con sede en Newport Beach, California, gestionaba a finales de año. Aun así, las pérdidas se han sumado a un período difícil en los mercados que vio a los clientes de la firma, que es propiedad de la aseguradora alemana Allianz SE, retirar 13,600 millones de euros (US$ 14,600 millones) de activos en el primer trimestre.