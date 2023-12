Los precios de los metales industriales caerán en 2024, presionados por un entorno de menor crecimiento de la economía global y desalentadoras cifras macro procedentes de China, el mayor consumidor mundial de materias primas, dijo el viernes Fitch Ratings.

En un reporte, la firma de calificación crediticia añadió que el oro se salvará de la tendencia generalizada gracias a las perspectivas de recortes en las tasas de interés en Estados Unidos el próximo año. El metal anotaría un incremento de 11% en su precio al contado a US$ 1,900 la onza, indicó.

Fitch proyectó que en 2024, el precio del cobre de referencia en Londres podría sufrir una baja de 2% a US$ 8,600 por tonelada, en tanto que los precios del mineral de hierro podrían disminuir en hasta 8% a US$ 111 por tonelada métrica. Por su parte, el zinc perdería cerca de un 29% a US$ 2,550 por tonelada.

El informe destacó que algunas mineras están enfrentando dificultades operativas que han generado declives en su producción que elevarán sus costos, como es el caso de la estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre.

En relación a la producción en América Latina, Fitch consideró que “la retórica del nacionalismo ha comenzado a desacelerarse en la región”, en referencia al royalty minero aprobado en Chile que dependerá de los niveles de rentabilidad y a discusiones similares en Perú que no siguieron adelante.

Si bien los royalties mineros aumentaron apenas en Brasil, Fitch destacó que las nuevas normativas en México no solo acortaron y complicaron la aprobación de nuevas concesiones mineras, sino que afectaron en gran medida la exploración.

